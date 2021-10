Tamara Falcó volvió este jueves a El Hormiguero tras una larga ausencia. La hija de Isabel Preysler regresaba al programa de Antena 3 para participar en la tertulia junto a Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo.

Pero nada más empezar la emisión, un gesto de la ganadora de MasterChef Celebrity 4 enfadó al presentador. El Hormiguero siempre comienza con un baile de Motos y sus colaboradores entrando a plató, coreografía que Falcó prefirió ver sentada junto a sus compañeras de mesa.

El valenciano, el ver la actitud de las tertulianas, decidió echarles la bronca, eso sí con un toque de humor: «Me da vergüenza pertenecer a este equipo donde la mitad del equipo no se sabe el baile. ¡Es impresentable!». Entre risas, la marquesa de Griñón se justificó diciendo que ella había preferido no bailar «para no empañar el momento».

La socialité, que se ha alejado de las cámaras una temporada para acabar sus estudios de cocina en la prestigiosa Cordon Bleu de Madrid, también aprovechó para opinar sobre el polémico videoclip Ateo de C Tangana y Nathy Peluso.

La colaboradora ha explicado que «a la iglesia me gusta ir a rezar» y por ello ha criticado que los artistas hayan escogido la Catedral de Toledo para la filmación. «No era el sitio idóneo porque hay sitios que son sagrados. Es donde está el cuerpo de mi Dios», ha apuntado.