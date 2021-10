Emmy Russ se ha convertido este jueves en la última expulsada de Secret Story, la casa de los secretos. La alemana no se ha tomado muy bien su eliminación y esta última semana ya se mostraba desilusionada con el reality: «Sabemos todos que me voy mañana, el programa va muy contra mí».

Es más, la joven llegó a atacar a Jorge Javier Vázquez: «No tengo que decirle al presentador cómo hacer su trabajo y sabe que me han puesto la casa en contra mía (…) No ha disparado contra nadie menos yo».

Una palabras que molestaron mucho al presentador y que no dudó en reprocharle: «Te quejas de que no se habla de ti, a lo mejor es que no eres tan interesante como tú crees».

Emmy se ha sentido avergonzada. ¿Creéis que su perdón ha sido verdadero? Os leemos #SecretGala5 pic.twitter.com/A7xQZNWwxL — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 14, 2021

Al ver todos los vídeos juntos Emmy no pudo evitar derrumbarse: «Estoy agradecida, no sé cómo me merezco esto, después de cómo soy hay gente que sigue siendo buena conmigo, lo siento mucho por ser así». Con motivo de su expulsión, la joven además confesó su secreto del programa: «Estuve en un centro de menores porque mi madre me abandonó».

Por su parte, Alba Carrillo estalló ante la «puñalada trapera» de su amiga Isabel Rábago. La modelo criticó a la periodista por nominar a su madre, Lucía Pariente, con dos puntos: «Ella sabe que lo que le hace a mi madre es para mí y para mi hijo, entonces esto es una puñalada a mí. Mi madre no le ha dado nada a ella y ya se está viendo las cosas. A ella fue de las primeras a las que le dije que mi madre iba a concursar. Ella sabe por qué lo está haciendo. Es una puñalada trapera, traperísima, como amiga».

Alba Carrillo, sobre Isabel: "Esto es una puñalada trapera como amiga" #SecretGala5 pic.twitter.com/9o4xcEIug9 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 14, 2021

Una palabras que no gustaron nada a Terelu Campos, amiga de Rábago. La hija de María Teresa Campos intentó defender a la concursante, pero Alba le cortó la palabra: «No, no te dejo». «¿Qué dices que no me dejas? ¡Hasta ahí podíamos llegar!», le recriminó. Eso sí, la aspirante a chef explicó que entendía a el enfado Carrillo: «Estoy sorprendida. Si digo que no, miento. Pero si tu madre está ahí no son por los puntos de Isabel».