Ofelia Hentschel, nueva 'víctima' de Verónica Forqué

Ofelia Hentschel ha sido una de las invitadas de este lunes en MasterChef Celebrity 6. Lo que no se esperaba la semifinalista de Masterchef 9 era que tendría que trabajar con Verónica Forqué.

La joven se convirtió por sorpresa en compañera de la actriz en la prueba por parejas. Eso sí, antes de comenzar el cocinado, Miki Nadal y Eduardo Navarrete ya quisieron poner en sobre aviso a la exaspirante: «Prepárate Ofelia. ¡Vas a flipar!».

Los problemas empezaron con el corte de las gambas, cuando Forqué le dijo a la gallega que «iba muy lenta con el pescado». Pero eso fue solo el principio, ya que mientras Ofelia buscaba el rodillo, Verónica le pedía que se comunicase: «¡Háblame! Si no hay comunicación estamos perdidas».

Vero escondida hablándole a Ofelia es de lo mejor que vas a ver esta noche JAJAJAJAJA #MCCelebrity pic.twitter.com/GvvrXWsdYf — MasterChef (@MasterChef_es) October 4, 2021

Pero todo se complicó cuando empezaron con la elaboración del hojaldre. «Eso es muy gordo, nos va a quedar crudo», criticó Ofelia. Unas palabras que molestaron a Forqué, que no dudó en llamarle la atención: «¡Cállate! A mí nerviosa no me hables. Relájate».

«Tiene que subir la dosis de meditación. Meditar por la mañana, por la tarde y por la noche», aconsejó Ofelia a la actriz. La pareja discutió incluso para elegir el nombre del plato, que acabó llamándose «salmón noruego Zen».

Por suerte, la situación se tranquilizó y ambas sacaron su lado más cómico. «Hacía mucho tiempo que no me divertía tanto en un cocinado», llegó a afirmar Pepe Rodríguez. Es más, ambas encontraron un punto de unión: «Vamos a rezar. ¿Tu eres cristiana?», le preguntó Forqué a Ofelia.

La exaspirante asintió y la actriz confesó a la gallega: «Yo también soy cristiana. Me gustaría ser más cristiana, pero una hace lo que puede, ¿verdad?».