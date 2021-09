Verónica Forqué protagonizó este lunes un tenso momento en MasterChef Celebrity 6. La actriz, que se convirtió en la capitana del equipo rojo, mostró una actitud que no dejó indiferente a nadie.

«No sabéis hacer ni nata montada» o «Haz algo, no me vuelvas a decir algo que no soy imbécil», son algunas de las frases que la aspirante dedicó a sus compañeros. Miki Nadal, que también concursa en el programa de La 1 y que fue una de las víctimas de la artista, ha explicado en Zapeando que lo que se emitió fue solo una pequeña parte.

«Eso está todo resumidito, pero son tres horas de cocinado. Estas tres horas son todo el tiempo en esa misma situación, con ella siempre manteniendo esa actitud, mandando callar y tirando cosa», ha señalado el humorista.

Aunque Nadal es conocido por su buen carácter, todavía se sorprende cuando ve las imágenes: «Fue una prueba de fuego. Segunda semana y con Verónica Forqué de capitana, eso era enfrentarse a lo más crudo de la realidad».

Lo de Verónica Forqué hoy está siendo de lo más surrealista que he visto nunca. #MCCelebrity pic.twitter.com/SAl28DnjG1 — FrikiTV (@FrikiTV1) September 20, 2021

Forqué cargó duramente contra el colaborador por su forma de preparar los espárragos, una elaboración que acabó tirando a la basura. «Me pegué una hora pelándolos, haciéndolos y marinándolos a baja temperatura con una mantequilla tostada, ahumada», ha explicado el zaragozano. «Fue caótico, la verdad es que sí», ha concluido.

Este lunes la aventura de la mallorquina Samantha Hudson en MasterChef Celebrity 6 llegó a su fin. «MasterChef es durísimo, esto desde luego no es entregar el hacha de guerra ni mucho menos. Yo pienso seguir cocinando porque yo no desisto de ser un ama de casa ideal. Así que nada a seguir trabajando porque ante todo soy una working class legend. Lo habré hecho fatal, pero muy divertido. Así que bajo mi punto de vista he triunfado absolutamente», confesó la joven al chef Pepe Rodríguez.