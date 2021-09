Sofía Cristo ha compartido en televisión uno de los capítulos más duro de su vida. Fue este martes durante la emisión del programa 'Secret Story', que presenta Carlos Sobera en Telecinco.

La hija de Bárbara Rey, fue la primera concursante del programa en enfrentarse a La línea secreta de la vida, por lo que podía sincerarse así con la audiencia contando los episodios más destacables de su vida. Pero Sofía, siempre muy sincera, quiso revelar un secreto que ha guardado durante todos estos años, algo que ni la propia Bárbara Rey, su madre, sabía y provocó su llanto desconsolado.

Sofía Cristo confiesa que fue abusada sexualmente con solo 5 añitos de vida por parte de una persona muy cercana a la familia (NO FUE SU PADRE)

Sofia, gracias x romper estigmas y ayudar con esto a dar fuerzas a todas esas personitas q no se atreven a contar esto… #Secret14S pic.twitter.com/thJ7ZEUlQj — Chica Dramatoski (Marla) (@MarlaGarMar22) September 14, 2021

«Mis recuerdos empiezan a los cinco años y la verdad es que lo que recuerdo es tener mucho miedo. Los malos tratos de mi padre. Tenía adoración por mi padre pero solo tengo capítulos de él de malos tratos a mi madre. De tener miedo a mi padre porque pensábamos que iba a matar a mi madre. Así que para mí es una liberación que a los seis años se separen», explicó. En mitad del relato, ya duro por sí, contó: «Un día una persona, no puedo decir quien ni lo puedo decir nunca, perdona mamá. Con cinco años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no entendía qué era eso hasta que no me relacioné. Lo saben tres amigos míos y lo sabe mi terapeuta. No era consciente de que eso me podía llegar a afectar hasta que he sido más mayor y he visto cómo me relacionaba con personas. Nunca se lo he contado a mi madre ni a mi hermano porque es una persona muy allegada a nosotros. Nunca he querido contarlo», confesó.

En el plató, su madre presenciaba la confesión de su hija y se derrumbaba por completo: «Mi niña, mi niña, mi niña».