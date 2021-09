Pedro Piqueras, presentador de la tercera edición de Informativos Telecinco, ha sido el invitado de honor de este lunes en el estreno de 'Los Teloneros' y desvelado algunos de sus trucos para no reírse en directo.

Lago y Castelo han repasado algunos de los ataques de risa más sonados que ha sufrido Pedro Piqueras durante el directo del informativo, destacando el día que rompió a reír viendo como un trabajador desinfectaba el Metro. Tras el vídeo el presentador ha explicado: «Es día había visto el vídeo y sabía que me podía reír, pero se me olvidó el alfiler del traje que uso para no reírme».

En ese momento ha sido cuando los presentadores le han preguntado por la labor que tiene el alfiler, entonces Piqueras ha contado su secreto: «Si veo que me voy a reír, me pincho», ha confesado.

El presentador no solo nos ha contado cómo se prepara para presentar cada día el informativo, también ha evaluado el primer programa de Lago y Castelo: «Me está encantando», ha dicho.