El estreno de 'La última tentación' llegó este lunes a Telecinco. Aunque no fue lo esperado para los espectadores y seguidores de 'La isla de las tentaciones', se dejaron entrever algunas de las escenas que darán mucho que hablar entre las parejas que ponen a prueba de nuevo su amor. En un programa presentado por Sandra Barneda, en esta ocasión, cinco personajes que participaron en las anteriores ediciones se enfrentarán al pasado y a la tentación junto a sus actuales parejas.

La gran novedad de esta edición es el 'Círculo de fuego', donde los participantes tendrán que verse las caras con su pasado. Por él pasarán viejos conocidos como Gonzalo Montoya, Marina García, Manuel González, Pablo Moya, Jesús Sánchez Seda, Óscar Ruiz, Marta Peñate, Cristian Jerez, Julián Requena, Stefany Martínez y Bela Saalem, que tratarán de ajustar cuentas pendientes.

El reality empezó con un repaso y presentación de las parejas y un breve adelanto de lo que han vivido en su nueva experiencia en la isla, aunque no hizo falta ver demasiado contenido para que el protagonismo recayese de nuevo en Christofer y Fani y una nueva pelea. La pareja participó en la primera edición con la intención de consolidar su relación, pero en República Dominicana Fani encontró en Rubén, uno de los solteros, la chispa que le faltaba con Christofer. «Recuerdo mi experiencia muy bonita y divertida. Me dejé llevar. Es una experiencia que me ayudó a saber lo que quería. A mí me gustó mucho Rubén. De hecho tuve las narices de decirle a Christofer que me quedaba con Rubén porque necesitaba algo más en mi vida», cuenta Fani.

Muy diferente fue la experiencia para Christofer. «'La isla de las tentaciones' no es un buen recuerdo. Lo tengo muy marcado. De hecho hubo un tiempo en el que pisar una playa o incluso ver una palmera me costaba. Me gustaría quitarme esa espinita», confiesa. Preguntados por la confianza desde entonces, la discusión entre ambos sorprendió a la audiencia al reconocer Christofer que «mi confianza en Fani, ahora mismo, es que no pondría la mano en el fuego con ella ni loco».

Esta no fue la única discusión que marcó el estreno del programa, el adelanto de las imágenes de Isaac y Lucía también dieron mucho que hablar. Aunque en la presentación aparecen muy acaramelados al final se puede ver como en una de las hogueras Lucía se refiere a 'El Lobo' como «cerdo».