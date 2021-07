Mask Singer continúa desenmascarando a sus concursantes y este miércoles el rostro que sorprendió a la audiencia fue nada más y nada menos que Bertín Osborne. El madrileño, que ha llegado hasta la semifinal, se ocultaba tras Cocodrilo.

El cantante sacó su lado más rockero y se animó con el tema You shook me all night long de AC/DC. «Ha sido la experiencia más divertida de mi vida», aseguró entre risas.

Javier Ambrossi fue el único investigador que descubrió la identidad del presentador de Mi casa es la tuya.

¡ALUCINANTE! Tras Cocodrilo se escondía… ¡Bertín Osborne! 🐊 ¿Lo habías descubierto? Tras sorprendernos en cada gala, ahora toca decirle: «Hasta la vista…» 🎶😉

La noche contó además con la visita de una artista invitada: Ainhora Arteta. La cantante lírica, que interpretó el tema Dear Future Husband de Meghan Trainor, ocultó su identidad tras el disfraz de Paella.

«Llevar la máscara encima es como llevar un paso de Semana Santa», bromeó, aunque indicó que el formato «es un programa tremendamente artístico».

«Llevar la máscara encima es como llevar un paso de Semana Santa», bromeó, aunque indicó que el formato «es un programa tremendamente artístico». Un placer formar parte de @MaskSingerA3 Me lo he pasado fenomenal!! Enhorabuena por este programa tan genial!!

De este modo Osborne se suma a la lista de concursantes desenmascarados que incluye a Paloma San Basilio, Eva Hache, María Zurita, Mel B., La Toya Jackson, Josep Pedrerol, José Manuel Calderón, Esperanza Aguirre, Mar Flores e Isabel Preysler.