Ofelia se convirtió este martes en la última expulsada de MasterChef 9. La joven no consiguió superar a María, que sorprendió en la prueba de eliminación con uno de sus mejores emplatados hasta la fecha.

Eso sí, Pepe le quiso dedicar unas bonitas palabras de despedida: «Nos ha encantado conocerte, sabemos que has disfrutado muchísimo de tu paso por MasterChef [...] Puedes irte con la cabeza muy alta. Has hecho un buen concurso y un buen plato final, que se podía haber ordenado mejor».

«No puedo irme triste, para mí es inviable. Es una experiencia muy bonita», confesaba ella entre lágrima. «Yo solo tengo gratitud, pero no quiero llorar más. Estoy feliz, sois un equipo que os une una pasión y un cariño. A mí me daba un poco igual ganar, yo lo que no quería era que se terminase», aseguraba la aspirante.

En tan solo una semana conoceremos al ganador de la octava edición del concurso culinario. Fran parte como el favorito de los miembros del jurado, aunque Meri fue elegida como la mejor de la última prueba por equipos.

Por su parte María ha mostrado una gran evolución desde su repesca y Arnau ha destacado por ser muy competitivo. Una final muy reñida que seguro sorprenderá a la audiencia.