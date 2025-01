El príncipe Enrique aceptó este miércoles un acuerdo extrajudicial con News Group Newspapers (NGN), la filial británica del imperio del magnate Rupert Murdoch y dueña de 'The Sun', después de que la empresa se disculpara por «la intrusión legal» en su vida y le ofreciera una indemnización.

Tras negociaciones entre las partes, en la sesión de este miércoles en el juicio que se seguía por esta causa en el Tribunal Superior se leyó un comunicado de NGN en el que la compañía admite que cometió prácticas ilegales, entre ellas escuchas telefónicas, entre 1996 y 2011.

Enrique y el parlamentario laborista Tom Watson celebraron este miércoles su «victoria monumental» contra el grupo mediático NGN de Rupert Murdoch. El abogado David Sherborne leyó un comunicado en nombre de sus dos clientes en el que señaló que la admisión de culpabilidad por parte del periódico 'The Sun' supone un hito para las miles de personas que también se vieron afectadas por sus escuchas ilegales. «La verdad que ahora ha sido expuesta es que NGN contrató ilegalmente a más de 100 investigadores privados durante al menos 16 años en más de 35.000 ocasiones. Esto sucedió tanto en 'The Sun' como en (el extinto) 'News of the World', con el conocimiento de todos los editores y ejecutivos, hasta la misma cúpula de la empresa», declaró.

El grupo mediático ofrece «una disculpa completa e inequívoca» al príncipe «por la grave intrusión en su vida privada, lo que incluye incidentes de actividades ilegales llevadas a cabo por investigadores privados» que trabajaban para el periódico. NGN también se disculpa en los mismos términos "por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información personal por parte de periodistas e investigadores privados contratados por éstos en 'News of the World', el periódico clausurado en 2011 a raíz del escándalo de las escuchas ilegales.

Además de aceptar las malas prácticas, la empresa también pide perdón a Enrique, de 40 años, «por el impacto que tuvo en él la constante cobertura y la grave intrusión en su vida privada, así como en la vida privada de Diana, princesa de Gales, su difunta madre, en particular durante sus años de juventud». «Reconocemos y pedimos disculpas por la angustia causada al duque y el daño infligido a las relaciones, amistades y familia, y hemos acordado pagarle una indemnización sustancial», afirma la empresa en la nota leída en la corte. NGN también ofreció una disculpa completa al otro demandante, el diputado laborista Tom Watson, quien también será indemnizado, poniendo fin a esta larga saga legal.