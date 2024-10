La ruptura entre Marco Asenso y Sandra Garal fue una de las sorpresas del verano. La influencer y el futbolista mallorquín del PSG llevaban juntos más de cuatro años y después de casarse, parecían una pareja más que consolidada, sin ningún tipo de fisura en su relación. Sin embargo, el pasado mes de junio ambos comunicaron su separación a través de sus redes sociales, dejando en shock a sus seguidores.

Después de varios meses, Sandra Garal se ha pronunciado sobre su estado actual y parece que su historia de amor no terminó de forma amistosa. En una conversación en redes con sus seguidores, la creadora de contenido ha lanzado algunas pullas al mallorquín, que han servido para dar pistas de por qué se rompió su matrimonio con Asensio. La joven ha señalado que está bien pero que todavía tiene «el corazón roto. No puedo mentir». A la pregunta de si perdonaría algún día una infidelidad, ha explicado que lo ha intentado, pero que no lo ha conseguido. «Las mujeres somos increíbles y demasiado valiosas para dejar que alguien nos falte al respeto o nos haga daño y seguir ahí».

Por otra parte, ha indicado que no cambiaría nada de lo que ha vivido «porque si algo hubiese sido diferente no sería la mujer que soy a día de hoy y por eso estoy enormemente agradecida». Aunque, ha querido apuntar que alguien que «te quiere nunca te va a hacer daño, nunca va a hacer nada para romperte el corazón, y si lo hiciese, haría todo lo posible para repararlo. Y ahí depende de cada uno que pueda solucionarse o no. Mientras te quedas donde no es, te cierras a las cosas bonitas que te mereces. Lo más importante para mí, si yo me traiciono a mí misma, de los demás sólo puedo obtener traición».

Preguntada por si volvería a tener alguna relación con un futbolista, la influencer ha afirmado que para ella antes está la persona antes que la profesión. «Mi pensamiento a día de hoy es que si tengo una relación personal no creo que la exponga en redes sociales. Es bastante doloroso que alguien opine a la ligera sobre tu vida y digan cosas falsas. Entonces lo interpreto como una manera de protegerlo».