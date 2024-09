Rosalía ha cumplido 32 años en la capital francesa, y coincidiendo con la Semana de la Moda de París, ha dado una fiesta por todo lo alto. En la noche de este 25 de septiembre, un sinfín de estrellas se han reunido para celebrar el cumpleaños de la cantante. Para su gran día, la catalana ha invitado a sus amigas más famosas como Kendall Jenner, Gigi Hadid, Kylie Jenner, Bad Gyal, Camila Cabello, Irina Shayk, Anya Taylor-Joy y Hunter Schafer.

Los entresijos de la velada han ido filtrándose por las redes sociales. Una tarta de cigarros, cena de ostras y merchandising para sus invitados han sido algunos de los detalles que la catalana ha compartido en su perfil de Instagram. Además, la artista cambió de look varias veces durante su gran noche. A la salida de su hotel, le esperaban un grupo de fans con una tarta de cumpleaños, en ese momento Rosalía lucía un corsé negro con una falda marrón.

Sin embargo, a mitad de la fiesta reapareció con un conjunto blanco, formado por una mini falda y un crop top, el estilismo lo completó con una estola de pelo marrón. La noche también coincidía con la salida de su nuevo tema, Omega. «Omega es el permiso, es darte el permiso y dejarte sentir hacia algo o alguien, es ir hasta el final, omega es el final y la libertad, es la celebración del deseo, ese deseo que te lleva hasta un sitio del que no quieres irte, es la firmeza con la que uno ama y el descaro o el atrevimiento con el que uno abandona lo demás en la decisión de quedarse, es el aire acariciandote el pelo en las curvas y el brillo en los ojos que te sale cuando no quieres estar en otro lugar que no sea ahí», ha contado la cantante.

Otra cara española en la fiesta fue Lola Lolita. La influencer ha querido felicitarla también por redes sociales: «porque la gente que es buena y pura de corazón se merece todo lo bueno y bonito que le pueda pasar en vida. te admiramos!! Felicidades!!». En el vídeo que acompaña la felicitación, se puede ver cómo sus invitados cantaron la clásica canción Happy birthday a la catalana y esta, muy emocionada, les agradeció su presencia en un momento tan especial.