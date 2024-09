Chenoa sigue siendo humana. La mallorquina volvió a demostrar este fin de semana que por mucho que pasen los años y acumule tablas sobre el escenario sigue manteniendo los pies sobre la tierra. Y es que, un vídeo de la cantante en el que rompe a llorar durante un concierto en Madrid se ha viralizado en las redes sociales. Fue en medio de su show del festival Brava cuando la artista se emocionó y derramó alguna lágrima ante el aplauso del público tras recibir tanto cariño.

«He estado mirando todo el rato en redes sociales qué queríais que cantara, la verdad es que he hecho todo un trabajillo», le dijo a su público. Una frase con la que poner de manifiesto todo el cariño que le tiene a su público. «Me emociono de alegría porque yo nunca doy nada por sentado. Sé que hay gente que me ve por primera vez o lo que sea, pero siempre estoy a examen y me gusta recordar por qué llevo 23 años sobre un escenario», continuaba. «Así que, muchas gracias», pronunciaba antes de recordar que «soy humana, ya lo sabéis».

"Nunca doy nada x sentado, sé que hay gente que me ve por 1a vez y me gusta demostrar pq llevo 23 años en un escenario." Me ha emocionado esto, me ha emocionado su emoción y el cariño que le ha dado el publico. @Chenoa es la ARTISTA que merecemos, gente ❤️pic.twitter.com/vARASBSXxe — Sandra ♡ (@saan90) September 21, 2024

Un emotivo discurso con el que su público empezó a aplaudir sin parar y a corear un «Chenoa a Eurovisión». Además de bailar y disfrutar de un espectáculo en directo en el que, una vez más, la mallorquina se dejó la piel sobre el escenario.

Un momento precioso del concierto de @Chenoa en el Brava ha sido que cuando ha acabado de cantar «Todo Irá Bien» la gente la ha aplaudido muchísimo y se ha emocionado y ha empezado a llorar. Ella ha agradecido al público el cariño porque últimamente ha estado más centrada en la… pic.twitter.com/FG4ye4uW6Q — Emilio MM (@Emilio_M_M) September 21, 2024

Como era de esperar, los fans captaron el momento para compartirlo en redes sociales. «Un momento precioso del concierto ha sido que cuando ha acabado de cantar 'Todo Irá Bien' la gente la ha aplaudido muchísimo y se ha emocionado y ha empezado a llorar. Ella ha agradecido al público el cariño porque últimamente ha estado más centrada en la tele y en la radio y necesitaba este apoyo para recordar por qué lleva toda la vida cantando. Además, como inicialmente no estaba previsto que ella participara, ha dicho que las cosas pasan por algo y que justo esta noche tenía que pasar para tomar la decisión de volver con fuerza a la música», ha escrito una seguidora.