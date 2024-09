El próximo sábado 7 de septiembre, la familia Aragón se reúne en un gran acontecimiento en la Isla. El pequeño de Emilio Aragón y Aruca Fernández, Nacho, celebra su boda con la influencer Bea Gimeno en Mallorca. «La familia empieza a llegar», ha compartido la novia en sus stories de Instagram. Desde hace poco más de una semana, Nacho y Bea ya se encuentran instalados en la Isla. Pero, los Aragón no han empezado a llegar hasta este pasado fin de semana.

Emocionados, los tres hijos Aragón Fernández, Maca, Ichi y Nacho, se han reunido «por primera vez en todo el verano» y lo han inmortalizado con un divertido vídeo en redes. Además, los hijos de Miliki se han instalando en Mallorca junto a todos sus hijos y nietos. Amparo Aragón, tía del novio, no ha querido dejar pasar el momento y lo ha inmortalizado en su cuenta de Instagram. «En estos días de preparativos de boda, con la vida creciendo, con cada que te vas a poner, te llevo los pendientes, déjame aquel chal tan bonito, a mí se me hacía más presente la fragilidad de la misma», escribía emocionada.

La familia Aragón ha veraneado toda la vida en Mallorca. Por lo tanto, no se trata de un destino ajeno para los hijos de Emilio y Aruca. Aun así, para el gran día se desplazarán a la lujosa finca Son Verí, en Marratxí. El palacete, ubicado a 10 minutos de la capital mallorquina, cuenta con el catering de Maca de Castro, encargada de servir la boda de Rafa Nadal, y también la recepción de 2022 de los Reyes a las autoridades y personalidades de la Isla en Marivent.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Aragon (@nachoaragon_)

El gran día se acerca, y la pareja ya está ultimando detalles. Hace unos días, la novia viajó 24 horas a Madrid para recoger su vestido diseñado por Claudia Langostera. «Lo tenía claro desde el principio. Me encanta ella, me encanta su estilo y creo que es el que más encaja conmigo. Yo pensaba que no lo iba a tener nada claro, pero me puse a ver cosas y toda mi inspiración tira al mismo sitio», contaba hace unos meses la creadora de contenido.

«Hoy llegan muchos», cuenta con entusiasmo la novia en su perfil de Instagram. Este lunes, la familia de la novia ha puesto rumbo a Mallorca. Su hermana Letoto, influencer y health coach, será la primera en llegar. Con esto, se espera que en los próximos días aterricen en la Isla todos los invitados a la boda, entre los que destacan rostros conocidos, especialmente de las redes sociales, como María García de Jaime, Tomás Páramo, María Pombo y su marido Pablo Castellano.