Verano inolvidable y de ensueño, en Mallorca, para la modelo Lucía Rivera, hija del torero Cayetano Rivera y Blanca Romero. La joven ha disfrutado en la Isla de unas vacaciones maravillosas junto a su novio, el mallorquín Fernando Wagner Sampol.

Hace unos meses, la modelo –de 25 años– confesó haber sufrido serios problemas de ansiedad y depresión que la obligaron a alejarse temporalmente del foco mediático. En este caso, su pareja ha sido su mayor apoyo. Fernando es un bróker inmobiliario que desciende del mismísimo Alfonso X El Sabio. Lleva saliendo con ella unos meses.

La pareja ha derrochado imágenes en las redes sociales, donde Lucía confesaba que «me apetecía subir fotos de este verano. Solo de pensar que se acaba me dan ganas de llorar». El pasado octubre publicó su primer libro, Nada es lo parece, en el que confesaba el infierno que había atravesado por sus problemas de salud metal. «Hay muchos momentos en los que la ansiedad vuelve y me agarrota, otros en los que no me puedo levantar de la cama y me aíslo, o pienso que soy lo peor del mundo», confesó.

Lucía Rivera vive una nueva e ilusionante etapa, dejando atrás los difíciles momentos, pero sin olvidar que «esta enfermedad, en cualquier momento puede venir a buscarnos».

Por el momento, la joven se centra en vivir el día a día junto a su chico y preparar nuevos proyectos profesionales. Sin duda, durante su estancia en Mallorca ha recargado pilas para seguir disfrutando la vida.