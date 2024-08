Ana Obregón y la pequeña Anita han dado comienzo a sus habituales vacaciones de verano en Mallorca. La actriz ha regresado a El Manantial, su refugio personal en la Isla, donde disfrutará de unos días de merecido descanso. Este año, el viaje ha sufrido pequeños cambios, ya que han llegado más tarde de lo previsto. Justo unos días antes de venir, Obregón y su nieta se contagiaron de Covid-19, lo que les obligó a posponer su estancia vacacional.

«Por fin de vacaciones. Camino del aeropuerto, después de que Anita y yo superáramos un COVID», escribe la actriz en redes. Además, destaca que estas son las segundas vacaciones que pasarán juntas en la Isla. Ana Obregón ha compartido sus planes que han hecho más amenos los días que han pasado el virus, entre ellos, la actriz bromea que se ha dejado maquillar por «la mejor maquilladora del mundo». El vídeo publicado en sus redes sociales deja ver cómo la pequeña ha utilizado su cara como un lienzo.

Las dos han superado el Covid-19 sin ningún inconveniente y desde el pasado viernes se encuentran instaladas en su casa de veraneo, El Manantial, la residencia mallorquina que construyó el padre de Obregón. Esta vivienda fue edificada en los años 60 sobre un acantilado con vistas al mar y cuenta con una superficie de 8.000 metros cuadrados. En la puerta del hogar familiar, Obregón y su nieta han posado con estilismos a conjunto, algo ya habitual en ellas. En esta ocasión, han lucido vestidos midi con cuadros de vichy en azul cielo y blanco.

Esta vez, también han combinado sus zapatos, ambas han llevado unas bailarinas blancas. Además, la actriz ha hecho un semi recogido en su cabello que ha decorado con un lazo, mismo accesorio que lleva Anita en la parte superior del vestido. Siempre que puede, la actriz combina su ropa y la de su nieta, enmarcando el momento en redes sociales. Por supuesto, el recuerdo de su hijo Aless Lequio sigue presente en el día a día de la actriz. «A vivir el verano por segunda vez en mi vida de la mano de mi angelito. La primera fue con mi Aless, el amor de mi vida», recuerda en su Instagram.

«Casi 40 años de posados de verano. Pero sin lugar a dudas los únicos que me gustan son los dos últimos. Falta el de este año», escribe Obregón, refiriéndose a en las dos ocasiones que ha sido acompañada por su nieta. «Sé que los medios de comunicación dicen que no llega el verano hasta que no haga el posado. Todavía no entiendo por qué hay esa tradición, pero para mí siempre ha sido un orgullo, dar el pistoletazo de salida a la época del sol, las vacaciones y la luz», explica en una publicación en sus redes sociales. Con esto, la presentadora deja a sus seguidores a la espera de la foto de esta temporada.