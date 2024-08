Nuevo susto para la familia Pombo. Lucía, la mayor de las tres hermanas 'influencers', ha comunicado a sus seguidores mediante redes sociales que le han detectado un bulto adherido en el estómago. Pese al jarro de agua fría que ha supuesto esto, especialmente después de que a María le detectasen esclerosis múltiple.

Todo ha ocurrido en mitad de las vacaciones de la familia, reunidos todos en una casa rural en Cantabria, donde suelen veranear. Sin embargo, la tranquilidad del veraneo se vio interrumpida cuando Lucía empezó a notar un dolor en el costado, tal y como ha explicado ella misma: «Acabo de estar en ginecólogo en Santander, he ido porque tengo bastante dolor en el lado derecho, donde tengo mi endometrioma -un quista que se forma en un ovario a raíz de la endometriosis-». Tras realizarle una serie de pruebas, han descubierto que tiene un bulto pegado al intestino: «Me han visto una especie de bulto, algo oscuro, adherido al intestino». Pese al mal cuerpo que deja esto, Lucía ha querido quitarle hierro al asunto, sin restarle tampoco importancia: «Pueden ser muchas cosas, no tienen por qué ser malas, pero que hay que vigilarlo y hay que verlo».

Poco después, la 'influencer' colgaba una foto con sus otras dos hermanas en su lugar vacacional. Parece que los baches de la vida unen más a la familia Pombo. Prueba de ello es la descripción que ponía Lucía en su post: «¡Qué suerte tengo!», a lo que le respondía su hermana Marta: «Qué suerte tenemos».

Un verano de polémicas para las Pombo

Lo cierto es que las Pombo llevan un verano movidito a sus espaldas, después de que en junio acusasen a la marca de María, Name the Brand, de plagiar el diseño de un conjunto de dos piezas de la marca Isabel Domenecq. A esto se le sumó la oposición de grupos ecologistas a que el Suavefest, el festival que organiza María, se celebre este año (está previsto que el 14 de septiembre acudan unas 7.000 personas) en el palacio del infante Don Luis de Borbón y Farnesio, un edificio del siglo XVIII. Los activistas critican que el lugar está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y está rodeado de un espacio natural no adecuado para acoger este tipo de eventos multitudinarios.