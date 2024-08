Algunos dicen que la risa es la mejor medicina. Y es que la influencer María Pombo parece haberse aplicado este refrán tras que se hiciera viral un video de una aparatosa caída de ella junto a su hija pequeña Vega. Afortunadamente, no hubo que lamentar lesiones por ninguna de las dos partes e incluso la influencer bromeó de ello en redes sociales: «Experta en hacer de los simple algo extraordinario».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARIA POMBO (@mariapombo)

Todo comenzó cuando María Pombo y su novio, Pablo Castellanos, aparcaron su coche en la finca que compraron recientemente en Cantabria. Ella, que salía de la zona del copiloto, se dirigía a la puerta con la pequeña de la familia, Vega, en brazos. Sin embargo, Pombo no localizó un saliente que estaba justo detrás suyo y tropezó de espaldas hacia el suelo. Por fortuna, la pequeña fue amortiguada por el cuerpo de su madre y ni siquiera pisó el empedrado, por lo que salió sin un rasguño. Tras eso, su marido corrió rápido hacia su mujer e hija y, tras ayudarla a levantarse, continuaron con su rutina con normalidad.

El video ya acumula casi diez millones de visualizaciones y más de 180 mil me gustas. Y es que, además de la situación en sí, el post también se ha hecho viral por la oleada de comentarios de influencers y famosos que no han querido perder la oportunidad de comentar este susto. Es el caso, por ejemplo, de Lola Lolita: «Perdón pero me reí», a lo que María responde «te entiendo amiga». También hay, por otra parte, otras celebridades que también se tomaron la situación con humor pero que mostraron preocupación por su bienestar, como es el caso de Tamara Falcó: «Que buena mami… Ahora que daño! Espero que estés bien». Así, la situación quedó como un susto más y con el paso del tiempo tan solo se convertirá en una divertida anécdota.