Jennifer López derrocha glamour (y un pastizal) en su cumpleaños al más puro estilo 'Bridgerton'

Jennifer López ha cumplido los 55 años este miércoles, 24 de julio, por todo lo alto. Lo cierto es que la cantante ha conseguido amasar una gran fortuna con la fama alcanzada y no ha tenido problema en derrochar todo el 'glamour' que ha podido (que habrá costado un pastizal, todo sea dicho de paso), en un aniversario especial que le toca celebrar en un momento un tanto tenso a nivel personal. Quizá para contrarrestarlo y animarse es por lo que ha decidido tirar la casa por la ventana y montar una fiesta de cumpleaños ambientada en la serie de los 'Bridgerton' de Netflix. No hablamos de cuatro disfraces, sino de un evento con vestidos a medida y...¡hasta caballos!

Aunque su cumpleaños es el 24, celebró la comentada fiesta el pasado 20 de julio. La cita consistió en un almuerzo con su familia y amigos con temática de la saga Bridgerton. Sabemos que la fiesta duró al menos tres horas y en la que los invitados acudieron caracterizados como los personajes de la popular serie de libros. No solo hubo vestidos, sino que se montó todo un ambiente casi igual o mejor que el propio set de rodaje. No faltaron ni el trono (que ocupó JLo) ni caballos. Y hasta en el catering se podían degustar réplicas de dulces que come Lady Whistledown en los libros.

Y ojo al dato importante: también acudió su marido, Ben Affleck, algo crucial en unos momentos en los que los rumores de una posible separación vienen pisando fuerte desde hace semanas.

La historia de amor de 'Bennifer'

El actor Ben Affleck y la cantante y actriz se están dando un tiempo de distanciamiento. De hecho, hace pocos día saltó la noticia de que la que había sido su casa familiar en Beverly Hills hasta hace poco, había salido a la venta. Sin embargo, pese a que todo apunta a una cada vez más seria distancia, la presencia de Affleck en el cumpleaños de JLo da esperanzas a los fans de la pareja. Aunque era hasta ahora una de las parejas de Hollywood más queridas, su historia de amor ha tenido subidas y bajadas. Se conocieron en 2002, en el set de la película Gigli, pero en ese momento Jennifer López estaba casada con su segundo marido, Cris Judd, del que se divorció poco después. A finales de ese mismo año, López y Affleck hicieron pública su relación y anunciaron su compromiso. Se casaron en septiembre de 2003, pero en enero de 2004 se divorciaron, tras una tremenda presión mediática que acabó haciendo mella en la pareja. Hasta 2020 estuvieron de amigos, hasta que más de quince años después de su divorcio, volvieron a juntarse...hasta ahora.