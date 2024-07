Primeras palabras de Amaia Montero tras su triunfal regreso a los escenarios

El regreso de Amaia Montero no se puede calificar de otra cosa salvo de triunfal. Y es que tras cinco años alejada del foco mediático, ha vuelto a los escenarios por todo lo alto, protagonizando un momento mágico en el concierto de Karol G en el Bernabéu ante 60.000 asistentes. No solo los ahí presentes la corearon sino que Amaia ha reavivado todo el fenómeno fan que aglutinó en su día, logrando que no se hable de otra cosa salvo de las muchas ganas que tiene el público de más Amaia Montero. Este lunes, ya un poco más calmada tras el intenso fin de semana, la mítica exvocalista de La Oreja de Van Gogh se pronunciaba por primera vez al respecto de lo ocurrido.

Prueba de esta vuelta a la vida pública y al contacto con sus muchos fans, Amaia publicaba un post en su cuenta con preciosas imágenes de su aparición en el concierto, que acompañaba con un sentido mensaje: «La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, sólo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino. Ayer me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí. Gracias por eso, gracias a la vida y gracias a la música». Ha finalizado sus primeras declaraciones públicas con un agradecimiento a la cantante colombiana: «Gracias siempre Karol G, eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida. Que Dios te bendiga». No solo se limitó a su publicación de Instagram, sino que el mismo lunes intervenía en el programa 'TardeAR' de Telecinco, donde aseguraba: «Hoy he amanecido feliz y con una sensación muy bonita». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial) El público y las redes, volcados con Amaia En las últimas horas, en las redes y en el mundo offline, no se ha hablado de otra cosa. Ya sea en Twitter (donde 'Amaia Montero' se convirtió este lunes en trending topic), en Instagram o en TikTok (red social en la que no han parado de proliferar vídeos de lo ocurrido en el Bernabéu)...las redes se han volcado en un apoyo unánime a la cantante. Entre los numerosos comentarios y cuentas apoyando a Amaia, también muchas personalidades conocidas como Pastora Soler se han pronunciado al respecto: «Nos hemos enorgullecido de artistas como vosotras. Así que ahora a seguir mirando hacia adelante sin mirar al suelo, como tú sabes»; Sara Carbonero ha añadido emoticonos de corazones rojos a la publicación de Instagram de Amaia. Pasado y futuro Amaia Montero nos tenía muy preocupados después de unos años ciertamente turbulentos, durante los que su propia familia confirmó que sufría un «fuerte cuadro de estrés y ansiedad» que la llevó a ser ingresada en una clínica especializada en salud mental. Esto la ha llevado a estar alejada de los focos hasta ahora. En cuanto al futuro, en su intervención en el programa de Telecinco 'TardeAR' en Telecinco, preguntada sobre un posible regreso a la música, declaraba: «Sí, eso sí, relativamente dentro de poco. Ahora estoy disfrutando de este momento». Habrá que esperar sus siguientes pasos, pero lo cierto es que nos ha dejado a todos con ganas de más y con el corazón en un puño, al demostrarnos que es posible salir de los malos momentos y remontar a lo grande.