Aitana y Sebastián Yatra, pillados 'muy juntos' en el concierto de Karol G

Los cantantes Aitana Ocaña y Sebastián Yatra nos tienen algo desconcertados. Rompieron, quedaron como amigos, se habló de que podían mantener una relación abierta, que si hubo infidelidades por parte de él, por parte de ella...La suya es una relación de idas y venidas constantes que este fin de semana nos ha dado otro capítulo en esta historia con tantos giros de guion que tiene a los fans de la pareja un tanto despistados.

Y es que no es que solo los hayamos visto en redes sociales disfrutar juntos del concierto de Karol G en el Estadio Bernabéu de Madrid este fin de semana. Lo que ha hecho saltar las alarmas sobre un posible acercamiento serio, (quién sabe si de vuelta a ser pareja) ha sudo su expresión corporal y no verbal: esas miradas, esa cercanía y esa expresión, al menos, de cariño entre ambos. No es que solo hayan estado arrimados, es que también han bailado, cantado y disfrutado juntos desde una de las gradas VIO del estadio del derroche de música y espectáculo de la cantante colombiana, conocida como 'La Bichota'.

Fe de cómo vivieron la noche desde las gradas VIP dio Rosanna Zanetti, actriz, modelo y pareja de David Bisbal -muy amigo de Aitana-...¿Quizá hubo cita doble? Además de ese nexo entre Aitana y Bisbal, Yatra también tenía otra conexión especial aquella noche, ni más ni menos que con Karol G, con quien comparte profesión, nacionalidad y una bonita amistad.