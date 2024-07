Todo sobre Mahra, la princesa de Dubái que ha provocado un terremoto con su divorcio

Terremoto en Emiratos Árabes. La princesa y jequesa Mahnra de Dubai ha sacudido a la sociedad árabe con su divorcio. «Querido marido: dado que estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa». Con este mensaje bomba se despedía la semana pasada la jequesa de quien hasta la fecha había sido su marido, el jeque Mana Al Maktoum. Hacía tan solo un mes que había sido madre por primera vez y poco más de un año de su impresionante boda por todo lo alto.

Muy reconocida en Emiratos Árabes por su labor humanitaria, centrada sobre todo en promover la educación, la atención médica y el empoderamiento de la mujer. Graduada en Negocios por la Universidad de Zayed (Dubái), también tiene un título en Relaciones Internacionales tras unos estudios en Londres. Además, la hija del emir es toda una apasionada de la moda y se ha convertido en toda una referente de estilo. Vamos, una 'influencer' en toda regla, que, por cierto, también es una enamorada de los caballos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra) Siguiendo los pasos de su madre Sheikha Mahra, de 30 años, es una de las 30 hijas del emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Lo cierto es que con su reciente divorcio sigue la estela de su madre, Zoe Grigorakos, de origen griego, quien se divorció ya hace tiempo del emir. Hoy madre e hija mantienen un vínculo muy estrecho. De hecho, Zoe es un pilar fundamental y todo un referente en la vida de Mahra.