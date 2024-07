La cuarta edición de 'La velada del año', celebrada el pasado sábado en el Santiago Bernabéu, ha dejado muchos momentos para recordar entre los asistentes. El campeonato de aficionados al boxeo, protagonizado por 'streamers' y creadores de contenido se ha convertido en una fecha clave en el verano. Con grandes invitados como Bizarrap, David Bisbal y Quevedo, la velada culminaba con la actuación de Anuel AA. Sin embargo, la aparición del cantante puertorriqueño no fue lo que se esperaba.

La noche organizada por Ibai Llanos seguía su programación establecida hasta que llegó el momento del cantante de trap latino. Y es que, Anuel AA salió al escenario con un retraso de una hora y media, algo que irritó al organizador y presentador del evento. Pasadas las doce de la noche apareció y tras intentar levantar el ánimo del público llegaron los abucheos. Ibai Llanos, que narraba lo que sucedía, dijo en directo: «estaba saliendo y se ha metido para dentro, esto es de coña». «Me estoy volviendo loco», añadía en streamer de Bilbao.

🚨🚨 ANUEL LE TIRA A IBAI Y A LA VELADA «El Ibai ese, el rascabicho ese, estaba haciendo chistes con mi nombre antes de que yo saliera. Cabron yo llegue 5 minutos tarde na más.» «No dejaron que mi Dj me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz.« «ESA NO ES… pic.twitter.com/9BiOegjeWd — Terreno Velada (@terrenoviral) July 14, 2024

Tras finalizar el gran combate de la noche, donde Plex se alzaba como ganador frente a El Mariana, era el turno del cantante de Puerto Rico. La velada, que estaba siendo retransmitida por Twitch, termino abruptamente. Con la actuación de Anuel AA programada como guinda del pastel, el evento terminó antes de los previsto. El artista puertorriqueño decidió bajarse del escenario tras ocho minutos y abandonar el Bernabéu. Como justificación, explicó que había sufrido problemas técnicos, los cuales le impidieron terminar su actuación.

Más tarde, el cantante hizo un directo en su perfil de Instagram para dar explicaciones. «El Ibai ese, la porquería esa que me hicieron, se la jugaron bien jugada ayer, me sabotearon todo el concierto», decía ante más de 60 mil seguidores. En este directo desde su avión privado, Anuel AA se justificaba ante la mala calidad del espectáculo: «No dejaron que mi DJ me tirara el show. No dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz». «El Ibai ese, el rascabicho ese, estaba haciendo chistes con mi nombre antes de que yo saliera. Yo llegué 5 minutos tarde na' más», seguía justificándose.

Sin embargo, nada impidió que Anuel AA aterrizara en el Reggaeton Beach Festival en Mallorca tras la victoria de la Selección Española en la Eurocopa. 40 mil personas fueron testigo de la cuarta edición del festival celebrado este fin de semana en Can Picafort. Esta velada también contaba con el cantante puertorriqueño como punto final, donde su multitud de éxitos sonaron sin inconvenientes. 47, Más rica que ayer y Amanece fueron algunos de los temas que disfrutaron los fans de la música urbana.