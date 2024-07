María José Suárez demandará a Álvaro Muñoz Escassi por grabar vídeos íntimos

La ruptura entre la modelo y Miss España 1996 María José Suárez y el jinete Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en el centro de la actualidad de la prensa rosa. Sobre todo porque cada día que pasa la cosa se complica y la trama se convierte cada vez más en el guion de una película de infidelidades, mentiras y traición. Después de que María José se enterara de las infidelidades de la que era hasta entonces su pareja y decidiera cortar la relación, se han sucedido los escándalos.

El último giro de guion de la historia ha venido propiciado por la exclusiva de la revista Semana. La cabecera ha desvelado las intenciones de la modelo de demandar a Escassi por grabar sin su consentimiento vídeos íntimos, que, además, según ha asegurado ella, habría enseñado a terceras personas. Escassi también ha afirmado su intención de llevar a la justicia a la mujer que envió el correo electrónico a María José Suárez desvelando las infidelidades del jinete, porque, según él, estaría amenazándolo y coaccionándolo.

Escassi concedió una entrevista hace unos días al programa de Telecinco ¡De Viernes! en las que echó balones fuera acerca de las supuestas infidelidades que habría cometido, alegando que él y la modelo tenían una relación abierta: «Las relaciones no se le da a un interruptor. Llevaríamos bastantes meses entre idas y venidas. Nunca lo he reconocido. El último tiempo no ha sido bonito. Hemos ido acercándonos o separándonos mucho tiempo. María José y yo tenemos una relación abierta. Si, yo lo llamaría una relación abierta, que disfrutamos del sexo de la manera que nos parece correcta». A lo que María José ha respondido en su cuenta de Instagram de forma tajante: «Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje».

También ha salido en su defensa el periodista y presentador de Mediaset Joaquin Prats, al conocerse que una de las personas con las que Escassi se habría relacionado desconocía que tenía una supuesta relación abierta: «Si la otra parte no sabe que la relación es abierta, no es así, sino que es una infidelidad, por lo tanto, cuestión de cuernos», concluía el presentador.

Trágico final de la que fue una historia de amor

La entonces pareja estuvo de vacaciones en Mallorca este mes de mayo. Foto: Julián Aguirre.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se conocieron en 1996 cuando ella fue coronada Miss España. Ya por aquel entonces se rumoreaba que pudieran mantener una relación, pero no fue hasta 2021 cuando oficialmente se convirtieron en pareja sentimental. Ellos mismos reconocieron que tras tantas décadas de amistad, era inevitable que acabaran saltando las chispas, pues había mucha química y tensión entre ellos. Sin embargo, parece que eso no ha sido suficiente y por motivos que de momento se desconocen, la entrañable pareja ahora encara caminos por separado.