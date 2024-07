Tras el anuncio de su retirada temporal en enero de 2024, este sábado Quevedo ha vuelto a cantar frente a más de 23.000 personas en el Bigsound Festival en Valencia. Su reaparición se ha viralizado en las redes sociales por la sorpresa de su cambio físico. El cantante que lideró las listas mundiales de reproducciones en Spotify, habría decidido poner en pausa su carrera para desconectar y descansar de los escenarios. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus fans no ha sido su regreso, sino su nuevo aspecto.

El cantante canario apareció en escena ocultándose tras una gorra, un pasamontañas y una chaqueta. Tras interpretar su tema 'La última', se quedó en camiseta de tirantes y descubrió su tonificación física. Además, en el que ha sido su único concierto del año, sus fans han podido disfrutar de Columbia en directo. El cantante también ha aprovechado para compartir detalles sobre lo que será su futuro en la música, y ha compartido versiones de otros tema conocidos, como 'La Flaca' de Jarabe de Palo o 'El Papasito', de Yung Beef.

El cambio físico de Quevedo es una puta locura pic.twitter.com/EgBs1hfSPB — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) June 29, 2024

Una gran cantidad de comentarios al respecto de su cambio han inundado las redes. «El gran cambio físico de Quevedo es hoy noticia. Ojalá nadie le haya hecho creer que su talento se incrementaría por ir al gimnasio y lucir cuerpo normativo; ojalá no interiorizara el nada es suficiente tan común en el sector. Ojalá su mente esté bien» retuitean un millón de usuarios en la plataforma X. Algunos internautas, aprovechan la situación para denunciar la superficialidad de la industria y la sociedad. Mientras otros aplauden al cantante: «este cambio físico denota disciplina interior», escribe una usuaria.

Como era de esperar, estas recientes imágenes no han tardado en hacerse eco en todas las plataformas online. Desde el primer segundo de la actuación, el cantante ha inundado de momentos únicos las redes sociales. Uno de ellos fue el homenaje a Pau Donés, interpretando un clásico de Jarabe de Palo. «Esto es surrealista», comenta sorprendido un usuario de X junto al vídeo del directo. «Se fue en su prime y volvió con su prime mejorado, simplemente Quevedo», se puede leer en otra publicación.

El cantante se ha mantenido al margen de hacer comentarios al respecto. Su perfil de Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores, se mantiene sin ninguna publicación como ya habría advertido a principios de año: «Me paso por aquí para darles las gracias por todo lo que ha pasado este año. Sé que se está comentando en TikTok que voy a sacar un nuevo álbum pero las cosas no son así, yo no soy una máquina. Para sacar un nuevo álbum, primero tendré que hacerlo y los artistas necesitamos tiempo. Realmente, desde que salió 'Cayó la noche' no he parado y necesito vacaciones. Les doy las gracias a todos, pero no esperen verme por las redes, voy a intentar desconectar».