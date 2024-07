Carlo Constanzia y su 'fuga' a Italia antes del embarazo de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia siguen en el foco mediático de la prensa rosa española. Y no es para menos. En cuestión de semanas, hemos pasado de rumores de separación de la pareja a anunciar un embarazo inesperado, tras lo que pillamos a Alejandra fumando embarazada. Y eso solo por comentar algunas de las escenas más comentadas que ha protagonizado la pareja últimamente...La última: la revelación de los planes del actor italiano de pirarse a Italia, dándose a la fuga de sus problemas con la justicia española, antes, claro, de saber que iba a ser padre.

«Me veo al 98 % fuera de España», llegó a declarar el hijo de Mar Flores. Y es que en nuestro país hace justo un año, Carlo fue condenado a 21 años de cárcel por estafa agravada (se le acusa de montar un negocio fraudulento de compra venta de coches extranjeros). Ya estuvo en la cárcel en 2019 por delitos de seguridad vial. Claro, con este panorama, la idea de salir por patas rumbo a Italia era la mejor opción...pero su pareja, Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, y su embarazo sorpresa trastocó sus planes y parece que le ha animado a quedarse. Eso sí, contento parece no estar: «Esto me ha repercutido mucho en el trabajo. Yo estaba en un punto de mi carrera que estaba llegando al mejor momento. Incluso de mi vida. Todo esto ha llegado para arrebatarme todo. Muchos proyectos firmados que se han anulado y marcas que no han querido colaborar»

Carlo Costanzia estalla contra la prensa por la persecución mediática desde que dio la exclusiva



¿Creéis que Carlo está perseguido por la prensa? #DeViernes



🔄 Sí



♥️ No pic.twitter.com/mVr64D7KP1 — Encuestas #SupervivientesAllStars (@elsupertele5) June 28, 2024

Por su parte, todo parece indicar que Alejandra Rubio no quiere ni oír hablar de mudarse a Italia. La joven no se imagina alejada de su familia ni de su círculo, en especial, en un momento tan especial. Veremos próximamente cómo continúa este tira y afloja: ¿podrá el amor con todo o pesarán más los intereses individuales?