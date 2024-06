El magnate Elon Musk ha confirmado en las últimas horas que recientemente ha sido padre de su duodécimo hijo, el tercero que tiene con la ejecutiva Shivon Zilis. La pareja ha mantenido en privado el nacimiento de su hijo, contándolo solo a su ámbito más próximo, hasta que los rumores acerca de una paternidad oculta le han abocado a hacerlo público: «No he sido padre en secreto, todos nuestros familiares y amigos lo saben. No emitir un comunicado de prensa, lo que sería extraño, no significa secreto», declaró.

Poco se sabe del 12º hijo del CEO de Tesla y SpaceX, de 52 años: ni el nombre ni si quiera el sexo del bebé. Es el tercer hijo que Musk tiene con Shivon Zilis, de 38 años y directora de Neuralink, una empresa de implantes cerebrales del multimillonario. En 2021 tuvieron gemelos, y un mes después de su nacimiento, Musk dio la bienvenida a su hijo número 11 mediante vientre de alquiler. «Creo que los bebés son superguays y, realmente, la gente necesita tener más bebés porque, suena obvio, pero si la gente no tiene suficientes bebés, la humanidad desaparecerá», dijo en declaraciones a The New York Times en 2020. Dos años después, sobre el mismo tema, tuiteaba en 2022: «El colapso de la tasa de natalidad es, con diferencia, el mayor peligro que enfrenta la civilización». Con la artista canadiense Grimes, de 36 años, tiene otros tres hijos, de los que sí se conocen sus nnombres: X AE A-XII, pronunciado 'Ex Ash', Exa Dark Sideræl y Techno Mechanicus.