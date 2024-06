Lola Índigo reacciona a su cambio físico: «Agradecida de haberme curado»

Cuesta creer que la hoy tan popular y empoderada Lola Índigo fuera la primera expulsada de Operación Triunfo 2017. Ejemplo de empeño y esfuerzo, la cantante ha logrado recoger lo sembrado durante tantos años, desde que con su recién estrenada mayoría de edad se presentara y concursara en Fama a Bailar, el show de baile de Cuatro. Ahora, creadora de 'temazos' como Yo ya no quiero ná o Mujer Bruja, con más de dos millones de seguidores en Instagram y una carrera musical y profesional hoy por hoy bien consolidada, Mimi (Miriam) Doblás -su verdadero nombre- se ha sincerado inesperadamente ante un tweet, viral en los últimos días, haciendo público otra vez más uno de los capítulos más oscuros de su vida.

Todo ha venido a raíz del tweet de un usuario, en el que ponía en valor la trayectoria de Mimi, desde que paradójicamente fuera la primera expulsada de OT en 2017: «Me parece magia acordarme hoy de que los cartelitos que hicimos para salvarla llevaban 'Salvemos a LA REINA' como slogan», escribía en X (antes Twitter), adjuntando una imagen de aquellos carteles hechos por fans. Precisamente ha sido esa imagen la que ha tocado hondo a Lola Índigo, quien reaccionaba después con unas declaraciones de lo más sinceras: «Me gustaría decir que este NO era mi estado físico normal, que no estaba bien física ni mentalmente. Estoy agradecida de haberme curado y no querer cumplir ningún canon de belleza más que el que tengo por naturaleza, estar sana y feliz. Un abrazo fuerte si estás leyendo esto y estás en tu lucha por el amor a ti misma».

Me parece magia acordarme hoy de que los cartelitos que hicimos para salvarla llevaban «Salvemos a LA REINA» como slogan 🥹❤️ Siempre señales bonitas en el camino @lolaindigomusic ✨ Más sentido que nunca hoy ese REINA. Que orgullo y que feliz me hace cada éxito tuyo, Mimi pic.twitter.com/204wXEj6yw — Juanjo Rengel 🎙️ (@JuanjoRengel) June 13, 2024

Las palabras han sido recibidas mayoritariamente con aplausos por parte de otros usuarios de la red social, donde incluso algunos han dado cuenta de sus progresos en la aceptación corporal gracias a los mensajes en este sentido de la artista: «No sabes lo mucho que ayudas contando tus experiencias y, sobre todo, hacernos ver que la belleza no está en ningún canon de belleza, sobre todo ahora que empieza el verano. Otro año en el que me pondré un bikini en gran parte gracias a ti», expresaba una, a lo que otra añadía: «Desde que saliste hablando de tu cuerpo y normalizar el tener un poquito de barriguita me siento súper cómoda con mi cuerpo ya que tengo uno parecido al tuyo. Hay veces que estoy más planita, otra temporada que tengo más barriguita, pero ahora me quiero tal y como soy, gracias».

No es la primera vez que Mimi -o Lola Índigo- habla de su cuerpo y del periplo que le ha llevado a su aceptación. Ya hace unos meses reveló que padece dismorfia corporal, un trastorno que consiste en la obsesión «excesiva y desproporcionada» por la apariencia física. «A raíz de leer cosas feas en redes sociales, empecé a pasar una época de mierda y borré X. Yo intento hablar con naturalidad. Intento quererme mucho, cuidar mi cuerpo todos los días y estar bien», contaba la propia Mimi.