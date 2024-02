Adara Molinero, conocida por su victoria en GH VIP 7, ha compartido un angustiante episodio en su perfil de Instagram, dejando en shock a sus seguidores este jueves. La influencer buscaba eliminar unas manchas en la piel, un recuerdo de su paso por Supervivientes, acudiendo a una clínica dermatológica, sin imaginar que el procedimiento acabaría en un desastre. Tras someterse a tres tipos de láser, Molinero fue trasladada de urgencia al hospital con quemaduras de segundo grado, lo que ha desencadenado una tormenta de emociones y una firme decisión de emprender acciones legales contra el profesional responsable.

El tratamiento, que prometía ser una simple mejora estética, se convirtió en una pesadilla para Molinero. «Como él es dermatólogo pensé que era normal lo que me estaba haciendo», explicó, detallando el intenso dolor que sintió durante el proceso: «Me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto la plancha encima». La situación empeoró hasta el punto de tener que abandonar la clínica «sin pantalones, en braguitas», debido a la imposibilidad de tocar las heridas sin sufrir dolor.

La gravedad de las quemaduras obligó a Molinero a buscar atención médica de emergencia, donde recibió tratamiento inmediato: «Me pusieron gasas con crema. Me pusieron una vía y me tuvieron que poner medicación», compartió la influencer, revelando la seriedad de las lesiones diagnosticadas como quemaduras de segundo grado por el personal de urgencias.

La recuperación promete ser larga y dolorosa, con Molinero teniendo que someterse a más tratamientos hospitalarios: «No sabéis la noche que he pasado. Estoy a base de Enantyums. Me han tenido que vendar todas las piernas y tengo que volver dos días más al hospital para que me sigan haciendo las curas», relató, visiblemente afectada por el incidente.

La decisión de Molinero de tomar acciones legales surge de un profundo dolor y la indignación por el daño irreversible causado a su piel, que, según le han informado, «se va a quedar llena de marcas». Este evento no solo ha marcado un antes y un después en la vida de la ganadora de GH VIP 7, sino que también sirve como un sombrío recordatorio de los riesgos asociados con tratamientos estéticos realizados sin la debida precaución.

Este incidente ha conmocionado a la comunidad online, generando un amplio debate sobre la seguridad de los procedimientos dermatológicos y la importancia de seleccionar cuidadosamente a los profesionales médicos. Mientras Molinero enfrenta un largo camino hacia la recuperación, su caso subraya la necesidad de mayor regulación y transparencia en el sector de la estética y el bienestar.