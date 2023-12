Alejo Sauras se sincera como nunca: infidelidades, amistades y trabajo

Alejo Sauras ha concedido su entrevista más sincera en el medio 20 minutos. El palmesano forma parte del elenco de La ilusión conyugal en el Teatro Bellas Artes, una obra en la que una pareja acepta el reto de revelar sus infidelidades. Precisamente en la promoción de este trabajo el actor ha asegurado que «el 90% de las personas han sido infieles en algún momento de su vida, antes o después». Y es que para el mallorquín hay distintos tipos de deslealtades: «Una relación alargada en el tiempo se asemejaría a una relación doble; pero es distinto a una persona que sale de vez en cuando, picotea por ahí, regresa a casa y se olvida».

Y es que Sauras considera que todos las personas tienen aspectos de su vida que ocultan: «Tenemos una parcela propia, principalmente de pensamiento pero también de acción, que no compartimos con nadie. Si se pudiese leer los pensamientos tendríamos un problema muy gordo». Alejo habla sin tapujos y reconoce que hay partes de su vida que prefiere no sacar a la luz: «Hay muchas cosas para las que los seres humanos no estamos hechos y una de ellas es la sinceridad. Por eso tenemos pensamientos privados. Incluso con tu mejor amigo hay cosas que no cuentas por el bien de la relación».

En la conversación con el citado medio el artista también ha recordado sus inicios en el mundo de la actuación, cuando apenas tenía 17 años: «Tuve la suerte de que me fuese bien desde el principio. Cada trabajo era como recibir un premio y lo afrontaba con ilusión tremenda». Aunque admite que en un primer momento se decantó por el mundo de la aviación, hasta el punto que llegó a sacarse unas oposiciones, cuando descubrió el teatro tuvo claro que era su verdadera vocación.

Una entrevista en la que Alejo también ha tenido presente a Concha Velasco, que falleció el pasado día 2 de diciembre: «Era muy amiga mía. La conocía desde hace quince años, cuando coincidimos en la película Bienvenido a casa de David Trueba. Cuando la vi trabajar pensé que yo quería alcanzar algún día esa seguridad».