El cantante Miguel Bosé acudió el miércoles al programa El musical de tu vida para repasar su extensa trayectoria profesional y ver una representación de su vida en formato musical. Allí también quiso desvelar que le ocurría a su voz. Este problema lo explicó hace un tiempo en El Hormiguero. Durante la entrevista el artista confesó que «viene de un accidente terrible de coche que tuve en el 99, se estallaron dos vértebras y ahí no se puede hacer nada. Pasan 23 años y una mañana no me puedo levantar del dolor. Voy al hospital y me hacen una tomografía, pedí que me la hicieran hasta arriba porque tenía artrosis. Me hicieron una operación de siete horas, estaba destrozado».

Bosé siguió contando su terrible experiencia: «uno de los médicos que me atendió me contó que esa sinusitis crónica me la podían quitar. Ahí me dijo el doctor 'hemos encontrado la causa que te provoca las infecciones y que hayas perdido la voz'. Le dije, ¿si me operáis voy a recuperarla? Y su respuesta fue muy clara: sí». El cantante finalente contó qué era lo que le provocaba las infecciones y su pérdida de voz: una muela. «Durante ocho años pensamos que era el pulmón, las consecuencias del estrés... pero estos señores (los médicos) me quitaron esa muela y mi voz volvió».

¡Hasta aquí el programa de hoy! Muchas gracias por acompañarnos ❤️



✨ #ElMusicalDeBosé

🔵 https://t.co/Wyx3Co7s28 pic.twitter.com/Bo5sOnbPyO — El musical de tu vida (@musicaldetuvida) November 1, 2023

Ahora el cantante parece haber dado es con el tratamiento que parece que le llevará a recuperarla por completo. El artista está sometiéndose a un duro «entrenamiento» a diario, en el que está fortaleciendo su espalda y luego se somete a sesiones con un foniatra. «Por fin vuelve la actividad. Tengo la intención de volver a grabar y a cantar. La foniatra me dice que estos años me he 'tragado' la voz y que tengo que ponerla en mi sitio para volver a mis plenas facultades», afirmó.