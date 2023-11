Gisela, la extriunfita de la primera edicón de OT, está embarazada de su primer hijo. Sin embargo, para lograrlo ha pasado por momentos muy difíciles, según cuenta en exclusiva en la revista ¡Hola!. «Quedarme embarazada ha sido una carrera de fondo. Es un logro y es la demostración de que hay que ser fuerte día a día», asegura la artista. Aunque hasta el momento tanto ella como su pareja, José Ángel Ortega, no han querido contar nada, ahora ya lo pueden decir felizmente.

La cantante de 44 años explica que «ha sido un proceso muy difícil emocionalmente, sobre todo. Y físicamente, también. Llevaba buscando el embarazo unos cinco años, lo intenté de manera natural, pero tuve dos abortos... y no funcionaba. Entonces, empezamos a buscar otras alternativas. Así fue como empezaron un proceso de fecundación in vitro. Vino la pandemia y el tema se alargó. Mi reserva ovárica no era la idónea», explica.

La artista musical relata que «fue difícil. Tuve que hacer cinco estimulaciones, que eso también es un proceso de mucha hormona, muchos pinchazos. De todo ese proceso solamente quedó un embrión viable, que es este que está ahora dando caña». No obstante, aunque a día de hoy todavía le cueste hacerse ilusiones tras todo lo que ha sufrido, está viviendo uno de los momentos más bonitos y especiales de su vida.