Shakira vuelve a tener nueva canción cargada de dardos para Gerard Piqué y su familia. En la madrugada de este jueves -a las 2.00 hora española- la artista colombiana ha publicado su último tema, El Jefe, en la que trata un tema muy aplaudido: la desigualdad laboral. Tan solo publicarse en las distintas plataformas, el nuevo tema de la de Barranquilla se ha situado como uno de los más escuchados.

Durante poco más de tres minutos, Shakira habla de las diferencias sociales y salariales entre trabajadores y jefes, y de la diferencia de volumen de trabajo: «Tengo un jefe de mierda que no me paga bien», «Me tiene de recluta» o «Yo llego caminando y él en Mercedes Benz», son algunas de las frases más destacadas de la canción. Pero más allá del tema principal, la cantante también ha aprovechado para lanzar un nuevo recado a la que fuese su familia y abuelos de sus hijos con Piqué.

Esta vez ha lanzado una pulla a su exsuegro: «Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura». Casi al final de la canción, Shakira ha dedicado la canción a una joven que fue niñera de Milan y Sasha y fue despedida por el exfutbolista tras encontrar objetos que destapaban su infidelidad: «Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización».

Esta es la letra completa de 'El Jefe':

«Siete y trenta ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niños a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mierda

Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de puta, yeah

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

Te tienen de recluta

El muy hijo de puta

El muy hijo de puta»