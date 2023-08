Estas son las portadas de la prensa rosa de hoy

Como cada miércoles, las revistas del corazón traen las noticias más llamativas y salseantes de la semana. ¡Hola!, Lecturas, Semana y Diez Minutos consiguen auténticos bombazos que nos dejan boquiabiertos y con ganas de más. Descubre quiénes son las personas protagonistas del momento y estate al tanto de las últimas novedades dentro de la prensa rosa. Si quieres saber más cotilleos te dejamos aquí las portadas de las revistas del corazón de hoy, miércoles 23 de agosto.

La reina Letizia y la infanta Sofía, en la portada de la revista ¡Hola! y Lecturas

¡Hola! y Lecturas nos traen los mejores momentos de la Reina y la Infanta, juntas en su viaje a Australia para apoyar a las «chicas de la roja» en la final de la Mundial. Emocionadas por el triunfo se entregaron plenamente, sin protocolos, solo disfrutando del momento junto a todas las demás. Se echaron al césped a botar con las jugadoras de la selección, vibrando y llenando de abrazos todo el campo.

La naturalidad y elegancia de Letizia ha dejado a todo el mundo impactado, es por eso que no solo los británicos han elogiado su actitud y disposición en Australia, sino que le han dedicado grandes espacios, así como medios deportivos y generalistas de medio mundo. Madre e hija se ha convertido en las primeras royals que sienten el mismo entusiasmo que las campeonas. Sofía también fue protagonista de la euforia del momento ya que afirmó en la entrevistas que estaba deseando que empezara el partido para al acabar poder ir a conocer a las jugadoras y felicitarlas fuera cuál fuera el resultado.

Olga Moreno, en la portada de la revista Semana

La ganadora de «Supervivientes» ha elegido la revista de Semana para hacer su reaparición, tras meses desaparecida del foco mediático con unas declaraciones de lo más sorprendentes. Asegura que ha echado de menos la televisión pero que han sido meses para estar en calma y que le han venido muy bien, lo que ha conseguido afianzar su relación con el representante de famosos del que habla maravillas, «Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta, me da mi sitio y me hace feliz», afirma Olga.

Y es que siempre que habla de Agustín solo tiene palabras buenas junto a una gran sonrisa en el rostro. Pero no de lo único que ha hablado en su entrevista, sino que también ha explicado que ha cerrado su tienda y que se ha decidido ha llevar adelante el inicio de proceso de divorcio con Antonio David.

Ana Obregón, en la portada de Diez Minutos

Diez Minutos trae la exclusiva de las fotos del verano más especial de Ana Obregón junto a su nieta Ana. La actriz acompañada de su pequeña de cinco meses, han sido las protagonistas de su viaje al refugio mallorquín para poder escapar del calor de Madrid. Unas imágenes muy cariñosas que han vuelto a revivir sus veranos más mágicos en familia. Para el viaje eligió un look muy floral con unas sandalias mientras su nieta lucia un vestido en tonos rosas.

Se las ha visto muy unidas disfrutando del clima mediterráneo, hasta la misma Ana Obregón publicaba unas divertidas imágenes de ambas disfrutando de una mini piscina hinchable. Y es que la presentadora ha escrito por redes que estaba en su mejor momento, «"Estoy convencida de que os hace tanta ilusión como a mí verme sonreír de nuevo, como a mi hijo desde el cielo. Y todo gracias a mi Aless que me pidió que trajera al mundo a su hija, ese milagro que me ha devuelto la vida».