Cristina Pedroche explica el proceso de su parto y los métodos que siguió

Cristina Pedroche atraviesa estos días la primera etapa después de haber dado a luz el pasado 14 de julio a su hija Laila. Tras unos días de inactividad en las redes para adaptarse a su nueva realidad, esta semana ha decidido empezar a hablar sobre lo que está viviendo. «Si no he contestado preguntas antes es porque ha sido tan salvaje y bonito que no quería que el odio que sé que vendrá cuando conteste algunas cosas me pudiera afectar», ha dicho en una de las preguntas que le han hecho sus seguidores.

Así, Cristina ha abierto una ronda de preguntas con las que ha dado mucha información sobre su parto y su vida actual. De esta forma ha explicado que su parto fue vaginal natural ya que su última opción era recurrir a la epidural. «No, no me la puse. Estaba muy tranquila y no me acordé de ella. En el curso de Hipnoparto me enseñaron muchísimos recursos para gestionar el dolor y yo me construí mi propia escalera para ir eligiendo una cosa u otra según fuera aumentando la intensidad de las olas uterinas y la epidural estaba la última de mi lista». Además, remarca que no tuvo ningún desgarro ni fue necesaria la medicación, la respiración fue su gran aliada. Pedroche también ha admitido que se estuvo preparando para el parto una semana y media antes con pródromos, sin nada de dolor y eso ya le estuvo ayudando a borrar el cuello del útero y a empezar con la dilatación. El día 13 a las 4 de la mañana empezaron las contracciones con intensidad, peor no fue hasta el día 14 que no nació la pequeña, «a las 21 horas ingresé de casi 5 cm en el hospital HM de Montepríncipe y Laia nació a las 00:10 del día 14 de julio». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Según ha contado la presentadora de sus primeras semanas con la bebé en casa, han sido un cumulo de «experiencias» y de «aprendizaje constante». «Están siendo días de mucho aprendizaje pero sobre todo de mucho amor. (...) No puedo parar de mirarla y querer estar con ella piel con el piel todo el rato». También ha contado su experiencia con la lactancia en un post de Instagram explicando como se sentía la respecto con todos los acontecimientos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La presentadora ha continuado agradeciendo y relatando el proceso del parto y como sintió esa sensación que toda mujer expresa. «Sabía que había mujeres que cuando ya les quedaba muy poco para dar a luz decían: ‘No puedo más, me voy a morir’. Y que después incluso algunas no se acordaban de haberlo dicho. Cuando yo dije esa frase fui totalmente consciente de estar diciéndola y aunque el dolor era muy fuerte sonreí porque sabía que ya estaba todo hecho, que en pocos minutos conocería a mi hija». Cristina Pedroche se ha mostrado satisfecha por cómo se dio todo el proceso. «Estoy muy contenta porque iba muy preparada para todo lo que pudiera surgir y al final salió mejor de lo que había imaginado. Por mucho que yo quisiera una cosa el parto es cosa de dos, mía y de mi beba y ella también hizo un gran trabajo. Somos un gran equipo y estoy feliz».