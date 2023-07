Hace una semana que Cristina Pedroche y David Muñoz dieron la bienvenida a su primera hija. Desde el inicio de su embarazo, la presentadora del programa de televisión 'Zapeando' ha hablado abiertamente de toda la experiencia y ahora, tras una semana de dar a luz lo ha vuelto a hacer. Esta vez, Pedroche ha abierto su corazón y ha confesado uno de los puntos más complicados que ha vivido desde que es madre: la lactancia.

En una publicación en Instagram, Cristina ha colgado unas fotos de ella con hojas de lechuga dentro del sujetador. Junto a estas imágenes, ha hecho una reflexión sobre lo que le ha pasado. A pesar de que durante el embarazado lo veía de una forma muy romántica, la presentadora ha admitido que no tenía nada controlado en el momento de la verdad. «Lactancia. Qué bonito me sonabas cuando estaba embarazada, qué «fácil» parecía habiendo leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales, incluso tuve sesión para aclarar dudas antes de que Laia naciera», empieza el texto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

«Parecía que lo tenía controlado pero no. Cuando nació se enganchó perfectamente pero claro yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta», confiesa.

En este sentido, la presentadora admite que se enfrentaba a cada toma con «miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello». «Entre las emociones del posparto y los dolores de teta he necesitado mucho tiempo para entenderme y tener la certeza de que lo estaba haciendo bien, que iba por el buen camino, que todo lo que sentía era normal», asegura antes de dar las gracias a todos los que le han acompañado en todo este proceso.