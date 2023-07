Miguel Ángel Muñoz anunció el fallecimiento de su tía bisabuela, Luisa Cantero Sánchez, consternando así a toda España. «Mi maestra, mi musa, mi actriz, mi gran amor», le dedicaba estas palabras el sábado a la mujer que lo crio, a través de un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. La publicación recibió miles de mensajes dando el pésame y muestras de cariño de sus seguidores. EL mensaje «escrito desde el cielo» en la cuenta de la Tata también conmovió a todos aquellos que la seguían desde su participación en MasterChef Celebrity 1.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fundación Luisa Cantero «Tata» (@soylatatareal)

Se trata de una publicación que dedicaba unas bonitas palabras que había dejado a manos de Miguel Ángel Muñoz antes de su muerte para todos sus seguidores. «Queridas amigas, os escribo estas palabras desde el cielo. Sí, hable con Miguelito antes de marcharme para poder despedirme de todas vosotras a través de este mensajito».

Así empezaba el post tan emotivo, con una fotografía de ellos dos, cuándo el actor era un niño. También apuntaba que daba las gracias por todo lo que le había dado sus seguidores «Os doy las gracias por haber sido tan buenas y cariñosas conmigo, creo que no me merezco tanto amor, aunque el niño me diga que si».

La Tata ha recordado que sus seguidores le llenaron la vida cuando ella y su bisnieto hicieron el programa #CuanrenTATA en la pandemia y también después del estreno de la película 100 días con la tata. El mensaje acababa diciendo que les deseaba mucha salud a todos y les aconsejaba que disfrutasen de la vida, «Por mí, me hubiera ido al cielo hace 15 años, pero ha sido tan especial nuestra relación que merecía la pena seguir juntitos y ayudarle a estar preparado para este momento. Ha sido muy bueno y se lo agradezco mucho».

Además, de las palabras que dedicó a su bisnieto, muchas también fueron de agradecimiento hacia sus cuidadoras y al resto de personas que la han acompañado durante su vida.