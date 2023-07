Jedet ha elegido Mallorca como destino para unas relajantes vacaciones antes de su gira. La artista española ha disfrutado de un día de playa en las cristalinas aguas de Formentor. Y más tarde, ha visitado el mirador Es Colomer, según ha publicado a través de su cuenta de Instagram. Para la ocasión, ha lucido despreocupada un «look Britney Spears», bromeaba online. Además, ha compartido las «claves» para lograrlo: «un short viejo, un bikini cualquiera, el pelo tiene que parecer un desastre y unas gafas gigantes».

Conocida por su papel en la serie Veneno y por su música, Jedet se muestra como una artista polifacética. Hace una semana, estrenó su nuevo tema Devototo junto a las intérpretes Lizz, Kenya Racaile, Ms Nina y Bea Pelea. Su carrera como cantante le ha embarcado en un tour por España para presentar sus nuevas canciones. Las cuales, según ha desvelado la cantante, serán muy personales y el disco reflejará sus vivencias y gustos musicales. La cantante visitará varias ciudades como Madrid, Asturias, Alicante y Tenerife.

De la mano de Javier Ambrossi y Javier Calvo, Jedet dio el gran salto a la pantalla protagonizando la serie inspirada en las memorias oficiales de Cristina Ortiz, «la Veneno». Papel por el que ganó el premio Ondas a mejor intérprete femenino en ficción nacional. La artista saltó a la fama por su activismo social a través de YouTube, labor que sigue desempeñando. Así lo ha recordado recientemente: «A veces, echo de menos mi valentía anterior a mi transición. Antes, mi espíritu era más luchador y rebelde, a pesar de no tener los recursos para verme como soñaba. Recuerdo esos días en los que mi determinación ardía dentro de mí, a pesar de las limitaciones. Mi espíritu no conocía barreras y mi coraje era inquebrantable. Aunque no podía reflejar externamente la mujer que era en mi interior, mi esencia siempre se manifestaba con fuerza.»