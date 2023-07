Quedan menos de 24 horas para la boda de Marco Asensio y Sandra Garal en La Fortaleza. Mientras esperan a que llegue el momento de darse el 'sí, quiero', la pareja celebra este jueves su espectacular preboda en compañía de sus amigos y familiares en una jornada llena de sorpresas. La arquitecta ya ha compartido por la mañana una fotografía desde su habitación acompañada por el texto «Que empiece la magia», toda una declaración de intenciones que ya daba pistas sobre lo que iba a ocurrir.

Desde las 19.30 horas los invitados a esta fiesta previa al gran día de la pareja han empezado a llegar al recinto con un autobús que les ha trasladado desde los diferentes hoteles en los que están alojados en Pollença hasta el Purobeach. Entre otros se ha podido ver a su padre y a su hermano, además de algunos amigos de la pareja, entre los que han estado presente futbolistas, como Cedric Omoigui, e influencers.

Tras una emotiva bienvenida han empezado con la fiesta, en la que ha habido música desde el inicio, botellas de champán y comida para todos los presentes. Además, en el recinto han puesto una cabina 360º.

El nuevo fichaje del PSG y su prometida aterrizaron en la Isla en un jet privado el pasado 26 de junio. Para el trayecto en avión desde Madrid, Marco quiso sorprender a su chica con un impresionante ramo de rosas rojas, una romántica nota y una gran cantidad de globos color rosa. La pareja viajó antes a Mallorca para acudir al enlace de Marcos Llorente y Patricia Noarbe, que también escogieron La Forteza para llevar a cabo la celebración.

La arquitecta de 29 años dio en ¡Hola! algunos detalles sobre el que será uno de los días más importantes de su vida. La también influencer aseguró que estaba muy contenta con el vestido de novia que había elegido para la ceremonia: «Es más pieza de arte que vestido te diría». Y es que Sandra lucirá un modelo de Rosa Clará que ha descrito como «tradicional, sexy y a su vez elegante». Eso sí, la madrileña reconoció que llevará tres diseños: «Cuando empecé a ver qué vestido quería me di cuenta de que iría de millones de maneras y podría llevar ese y muchos más que me gustan, por eso llevo tres».

Otro de los detalles que marcarán la ceremonia serán las flores, algo muy importante para la pareja: «Mis favoritas son los tulipanes blancos, siempre me han encantado las rosas si soy sincera pero sí es verdad que a partir de la relación de Marco con Holanda he tenido mucho contacto con los tulipanes, siempre intento que haya en casa». Además, reconoció que escogieron Mallorca porque es una enamorada de la Isla: «Adoro el mar, de hecho yo le dije a Marco, yo me quiero casar con mar y él dijo ¡Yo soy de Mallorca! Y yo: ah, pues vas a ser mi marido...».