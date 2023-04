Bárbara Rey y Chelo García-Cortés sobre su noche de amor: «Se lió la cosa y acabamos los cinco»

Bárbara Rey y Chelo García-Cortés han hablado claro sobre su noche de amor. Con motivo del programa Una vida Bárbara, la colaboradora televisiva ha explicado cómo vivió su encuentro con la vedette: «Para entonces yo no había mantenido ninguna relación con ninguna mujer, ni me lo había planteado». Todo ocurrió una noche de fin de años, en la que ambas estaban acompañadas por otros tres amigos: «Yo no sé cómo se lió la cosa, pero acabamos los cinco...Fue algo que no había propuesto».

Rey ha recordado que llegó un momento en el que siguieron solas, pero finalmente se unió otro de sus compañeros: «En la noche de amor nos independizamos del grupo porque no nos hacían caso. Cuando no tienes ciertas tendencias y tal, pero prácticamente estuvimos más con el chico y en fin». Eso sí, Chelo ha asegurado que fue una de las noches más importantes de su vida: «Me hizo ver que soy una mujer libre a la hora de enamorarme y acostarme con quien me dé la gana». Su lado más personal, al descubierto. 👀 Esta noche a las 22:45h, estreno de #UnaVidaBárbara, en Antena 3. 📺

👉 https://t.co/wxWH9Wh4IU pic.twitter.com/FTkB57TaOZ — antena 3 (@antena3com) April 12, 2023 Hay que tener en cuenta que cuando ocurrió el comentado momento la periodista mantenía una relación con José Manuel Parada. Bárbara también ha tenido presente a Rocío Dúrcal, con quién protagonizó la película del destape Me siento extraña. «Influyó más su marido, en el tema del rechazo, que Rocío. Siempre renegó e incluso dijo que esa secuencia no estaba en el guion. Y la película, si no había esa secuencia, no había película», ha explicado Rey. Un film en el que tanto ella como Rocío aparecían desnudas y que supuso el fin de la carrera cinematográfica de la cantante. «Se comentó mucho que Rocío estaba muy descuidada y que a mí se me había cuidado mucho. Según se publicó, Rocío tuvo un accidente en la bañera e hicimos muchísimos planos en los que ella está de escorzo, y estuvo así durante bastante tiempo. Ella me contó lo que verdaderamente le habría ocurrido y lo que le había pasado, y yo nunca en la vida lo hice público, ni lo conté, ni lo contaré jamás», ha zanjado la artista.