Laura Escanes estalla contra 'Sálvame': «Dais asco. Y luego vais de feministas»

Laura Escanes se ha enfadado y mucho con Sálvame. La influencer fue protagonista este martes de una de las informaciones del programa por unas fotografías en las que se podía ver su ropa interior y, lejos de callarse, ha decidido denunciarlo públicamente en redes sociales. La joven ha publicado una historia en Instagram con las imágenes emitidas en Telecinco acompañadas por un texto: «Señores directores de Sálvame, presentadores y colaboradores. Tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia», comienza la publicación.

La catalana ha sido tajante y ha denunciado la emisión de las instantáneas en televisión: «Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas. Y siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una buena idea publicar estas fotos». Por último, ha cargado directamente contra Sálvame: «Poco más a comentar, dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante».

Historia compartida por Laura Escanes.

Unas palabras que han sido muy aplaudidas por los usuarios, motivo por el que la modelo ha querido agradecer este miércoles el cariño recibido. «Muchas gracias por los mensajes, me alegra saber que no soy la única que piensa así. Doy gracias porque muchas veces me callaría pero creo que decirlas hace más ruido y tenga la esperanza de que con estas cosas la gente se de cuenta de cosas que no tienen que ocurrir», ha dicho en un vídeo a sus seguidores.

Eso sí, ha querido volver a responsabilizar a todo el equipo del programa: «Es obvio que la responsabilidad es de los directores pero me ofende que nadie haya dicho en plató, ¿hacen falta estas fotos? Y el tono también del reportaje. Es que no se salva nada, no es la primera vez que me pasa algo con ellos. Ya me ocurrió en la presentación del podcast que me hicieron la 3/14». Escanes, que confirmó su ruptura con Risto Mejide el mes de septiembre, mantiene una relación con el cantante sevillano Álvaro de Luna y son habituales sus muestras de cariño a través de las redes sociales.