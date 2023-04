Desde el nacimiento de su segundo hijo, la doctora Carla Barber no ha dejado de mostrar la felicidad que siente por estar viviendo este momento. A pesar de que con sus dos hijos se muestra encantada, Barber no ha dudado en demostrar que la relación con su expareja, Joseph, no está siendo buena después de la ruptura, que se produjo durante el segundo embarazo. Una de las primeras muestras se produjo cuando en una historia de Instagram aseguró que ella siempre ha querido tener al menos cuatro hijos. «Lo que tengo claro es que si decido tenerlos con alguien más, esa persona va a tener que ser excepcional. Excepcional con mis hijos en primer lugar y posteriormente conmigo».

Otro punto de inflexión se produjo cuando, al nacer su hijo, Barber decidió cambiar el nombre que habían acordado para la criatura. En una de sus historias la especialista, explicó que tanto su primer hijo como el segundo llevan primero su apellido porque así lo decidieron. Y el cambio de nombre, de Romeo a Bosco se debe a que es el nombre que ella le había querido poner desde que se quedó embarazada. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) Noticias relacionadas Carla Barber da a luz a su segundo hijo El último dardo ha llegado este miércoles, cuando Carla ha compartido, también en sus historias de Instagram, una captura sobre las familias monoparentales y los diferentes casos en los que se pueden calificar como tal. Si este pantallazo por sí mismo ya deja bastante claro, Barber ha seleccionado una información que va directamente para Joseph. «El padre o la madre separado/a y sus hijos cuando dicho progenitor tiene la custodia y los hijos dependen económicamente de dicho progenitor», decía el texto. Cabe recordar que el hijo de ambos nació el pasado 7 de abril, tal y como confirmó ella misma en las redes sociales. El babé llegó al mundo de forma prematura, pero la especialista en medicina estética aseguraba que todo había ido bien y que el pequeño había llegado al mundo con «ímpetu, coraje y fuerza». Además, ese mismo día, remarcó que Joseph había conocido al pequeño el mismo día de su nacimiento.