Los problemas que puede tener Ana Obregón para inscribir al bebé en España.

El nacimiento a través de gestación subrogada de la que, según ha revelado la propia Ana Obregón, es su nieta ha abierto todo un debate sobre las implicaciones jurídicas que puede traer la inscripción en el Registro Civil de esta pequeña y los problemas a los que se puede enfrentar la actriz y empresaria española.

Hace una semana saltaba la noticia de que Ana Obregón, a sus 68 años, se convertía en madre gracias a la gestación subrogada, una técnica prohibida en España, pero legal en países como Canadá y EEUU, hasta donde la famosa presentadora ha acudido para tener al bebé. Este miércoles, en una entrevista en ‘Hola’, la actriz afirmaba que la niña recién nacida es en realidad su nieta, ya que para su concepción se usó el esperma congelado de su hijo Alejandro Lequio García, fallecido a los 27 años, en mayo de 2020 a consecuencia de un cáncer..

Registro

Se podría impugnar la inscripción de la niña. Siendo este el caso, ¿puede tener Ana Obregón problemas para inscribir a la niña en España? La respuesta es sí. Así lo explica a EFE la vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia, María Dolores López-Muelas, que, aunque reconoce las múltiples incógnitas que esconde el caso, advierte de que si la recién nacida es del hijo de Ana Obregón, es posible que se pueda impugnar su inscripción en el Registro Civil, ya que es contraria al orden público español.

Y la principal razón es que según la ley de reproducción asistida, la fecundación post mortem no podría realizarse pasados 12 meses del fallecimiento del padre (Alejandro Lequio murió en mayo de 2020), con lo que, a pesar de contar con un testamento ológrafo con su consentimiento, en España después de 12 meses no se permite la fecundación post mortem.

Requisitos

¿Cuáles son los trámites? El hecho es que la actriz debe contar con una partida de nacimiento de la niña y una sentencia judicial que determine que la madre gestante ha renunciado a la niña y que el caso cuenta con todos los requisitos legales que se exigen en EEUU, donde la gestación subrogada está permitida. Ese proceso judicial, junto a la sentencia y la partida de nacimiento es lo que se lleva al Registro Civil consular en Miami, donde ha nacido la niña y es allí donde Obregón tratará de inscribir a la menor en España con su nombre. Ella figurará como madre.

Para que la niña sea inscrita en España, este proceso tiene que ser homologado por el encargado del Registro Civil, que tiene que comprobar si la sentencia cumple con todos los requisitos que se exigirían en un procedimiento español análogo: si cuenta con la voluntad de la madre, con un certificado de nacimiento auténtico, una resolución firme contra la que no cabe recurso y que se hayan cumplido todas las garantías procesales que se cumplen en España. «Si ese procedimiento cumple esos requisitos, esa niña se puede inscribir en España», afirma López-Muelas.

Revelación

Ana Obregón ha desvelado que la niña es en realidad su nieta ¿Cuál es el problema? Que Ana Obregón ha revelado que el padre de la niña es en realidad su hijo. «Yo no conozco la resolución judicial, pero esa resolución judicial se va a mirar con lupa porque parece ser que el material genético es del hijo», advierte. Puede ser que en la sentencia no se diga que el material genético es del hijo y solamente aparezca la madre intencional, que es Ana Obregón. Si es así, no habría problema para inscribirla aquí, «pero si la niña es hija de su hijo, esa inscripción se podría impugnar en España por la Fiscalía porque es contraria al orden público español».

Así pues, todo dependerá de lo que figure en esa resolución judicial, aunque esta experta presume que la actriz y empresaria española «estará muy bien asesorada» e imagina que en la inscripción en el Registro no va a figurar el padre, sino que simplemente aparecerá Ana Obregón como madre intencional. Otro de los escenarios que López-Muelas abre es la posibilidad de que la niña quede inscrita en España y la Fiscalía actúe contra esa inscripción por ser contraria a nuestro ordenamiento.

En ese caso, ella podría iniciar un procedimiento judicial en España y, se eso ocurre, advierte López-Muelas, generaría jurisprudencia porque la realidad social y jurídica es muy cambiante. «Hay muchos interrogantes», concluye esta experta en derecho de Familia que cree que la resolución judicial que traiga Ana Obregón de EEUU será estudiada a fondo para comprobar si se puede inscribir o no a la menor en España.