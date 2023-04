«Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo». Tras días protagonizando titulares y polémicas, Ana Obregón ha ofrecido su primera entrevista a la revista Hola para presentar a Ana Sandra Lequio Obregón y ha confirmado lo que mucha gente ya estaba diciendo: la recién nacida en realidad es su nieta y no su hija.

Estas declaraciones llegan días después de que se publicara una imagen suya saliendo de un hospital en silla de ruedas con un bebé en brazos, el cual acababa de adquirir por gestación subrogada. Según ha publicado la revista del corazón, el semen utilizado para llevar a cabo el proceso de gestación subrogada es de su hijo Alessandro Lequio, fallecido hace tres años a causa de un cáncer.

Así, en la entrevista, Obregón deja claro desde el principio que la niña no es su hija, sino su nieta: «Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él». Al parecer, según explica, cuando a su hijo le diagnosticaron el cáncer los médicos le recomendaron que «guardara muestras de su esperma, por si los medicamentos le afectaban en el futuro, para asegurarse de poder tener hijos». Estas muestras estaban conservadas en Nueva York y han sido las que se han utilizado para llevar a cabo el proceso de gestación, según explica en la entrevista.

Respecto a la polémica que se ha generado, lo tiene claro: «Este debate es absurdo, porque esta técnica de reproducción asistida se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo». En este sentido, explica que el embarazo no se produjo en el primer intento, «han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo».