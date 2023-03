Dani Alves se despide de Joana Sanz: la carta de su puño y letra

Ya no hay vuelta atrás. Hace una semana Joana Sanz rompió definitivamente con Dani Alves a través de una demoledora carta que publicó en redes sociales. Ahora, el exfutbolista ha aplicado la misma técnica y ha presentado una misiva desde su puño y letra en la que plasma lo que siente en estos momentos. Y es que 2023 ha sido un antes y un después para el matrimonio tras ser acusado de violación el pasado 20 de enero. El internacional brasileño, que había regresado a España para asistir al funeral de suegra, habría incurrido en diferentes contradicciones en su declaración, lo que ha propiciado la decisión de las autoridades tras múltiples pruebas como los testimonios, las imágenes y el informe médico que fundamentan la medida.

Y Ahora, Sonsoles, el programa de Antena 3 ha tenido acceso a la carta qe ha escrito Dani Alves a su todavía mujer en la cárcel: «Mi querida Joana. Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos.En particular los últimos años a tu lado todo parece más fácil y placeroso. Tú y mis hijos, Dani Filho y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida». Y continúa: «Juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos. Desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común. Nos acompañamos todos esos años. Fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro. Ahora, en estos difíciles momentos lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte».

El exfutbolista, que está en la prisión Brians 2 Barcelona, sigue defendiéndose de las acusaciones: «Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión. Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí, y a los valores que han guiado mi vida: el amor, el respeto y el esfuerzo». Finalmente, Dani Alves, lejos de dejar atrás a su amor quiere seguir luchando por su matrimonio: «Yo seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes sabéis quien realmente soy: lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero».