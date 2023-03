A pesar de que desde que separaron Risto Mejide y Laura Escanes los titulares los ha protagonizado más la influencer estos últimos días el presentador y publicista ha acaparado la actualidad de la prensa rosa. Desde que salieron a la luz las imágenes de Risto junto a su nueva novia Natalia, de 27 años, se han hecho muchas especulaciones sobre la relación y una de las que ha reaccionado a las imágenes ha sido la misma Laura Escanes.

Pero lo ha hecho de una forma un tanto desconcertante, ya que tras salir las imágenes en la revista Lecturas, publicó en su perfil de Twitter una única frase: «No es casualidad». Aunque por si solas no parecen estar relacionadas con su ex, estas tres palabras han hecho que muchos usuarios de la red social hayan interpretado que se trata de una indirecta de Escanes a su expareja.

No es casualidad — Laura Escanes (@LauraEscanes) March 8, 2023

Precisamente, algunos usuarios no han dudado en replicar sus palabras y han respondido a su publicación con mensajes como «vive y deja vivir» o «deja a tu ex en paz». Por el momento Laura no ha aclarado a qué se refiere con esa frase. Cabe recordar que las imágenes de Risto se publicaron horas después de que su expareja publicara el nuevo episodio de su podcast en la que, junto con el expiloto Jorge Lorenzo, hablaba abiertamente sobre los motivos de su separación.