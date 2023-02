Bertín Osborne ofrece una recompensa «importante» para quien encuentre a su perro

Un perro es el mejor amigo del hombre. Estas mascotas suponen una gran compañía para muchas personas. Una de ellas es Bertín Osborne. El andaluz tiene muchos animales en su granja en Jerez. Tanto en entrevistas en televisión como en portadas del corazón se le ha visto acompañado por sus 'amigos' de cuatro patos. También ha enseñado su parte más tierna con ellos en redes sociales. Sin embargo, en los últimos días, el cantante y presentador ha compartido un vídeo en el que explica que ha perdido a su perro, un pastor alemán de cuatro años. Además para encontrarlo lo más pronto posible ha ofrecido una recompensa para aquella persona que se tope con Thor o le llegue información sobre él.

En primer lugar, Bertín compartió una publicación de su perro junto a una descripción del animal y el último lugar donde fue visto por última vez. «Hola a todos. Quiero pediros un favor», así empieza el mensaje. «A los que soléis rondar los aledaños de mi casa en Alcalá de Guadaira va dirigido este mensaje. Este es Thor, mi pastor alemán que se ha perdido por la zona comprendida entre Mairena del Alcover y Finca Soledad. Si alguien lo ha visto o tiene conocimiento de su paradero, por favor, hacédmelo saber», explicó. Días más tardes, el famoso presentador subió una foto- esta vez de él- pero contando la última actualización de su perro. «Muchos sois los que me preguntáis por Thor y siento informar que aún no ha aparecido. Como la esperanza es lo único que se pierde, seguiremos buscándole y ojalá aparezca pronto.

Por otro lado y a raíz de mi última publicación pidiendo cualquier tipo de información, he vuelto a disfrutar, sin dejar de sorprenderme, de vuestro cariño y apoyo», confiesa. A la persona que encuentre tendrá un detalle importante: «lo mínimo que puedo hacer, con muchísimo gusto es invitar a la persona que me permita localizar a Thor y que venga a comer en mi casa». Sin embargo, no dio sus frutos y Bertín ha tenido que grabar un vídeo. «He recibido cientos de mensajes con fotos de perros abandonados o solos. «Una de esas imágenes sé que era mi perro. El que me de información o me lo agarre obtendrá una buena recompensa», ha asegurado en Instagram.