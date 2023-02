Belén Perea, la amiga mallorquina de Froilán, «superada» por la situación

Belén Perea, la amiga mallorquina de Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, está en el punto de mira tras un percance con los medios de comunicación antes de que el sobrino de el rey Felipe regresase a Abu Dabi. La tarde del sábado, el programa 'Fiesta' de Telecinco, mostró el altercado que vivió con Froilán y sus amigos la noche antes de viajar. Tras la emisión del vídeo, el equipo del programa cuestionó la actitud que mantuvo Perea durante este desencuentro. Un hecho que a la joven no le ha sentado nada bien.

«Estaba supera, llorando y me ha terminado colgando», aseguró Makoke en plató. Se defiende de quienes la acusan de no haber sido educada y habla a través de la colaboradora: «No son pareja, son muy amigos. Se ve metida en la tele cuando no quiere pertenecer a esto. Se dice que si la insultó y se ha venido abajo. He hablado un segundo con ella, no puede más y está llorando. Sin comerlo ni beberlo se ha visto envuelta en esto».

Sin embargo, la periodista que grabó las imágenes de los jóvenes de fiesta no está de acuerdo con su versión: «La reacción fue esa, falta de educación. Ella, la actitud que tiene, no es la correcta porque nos insulta desde el balcón y por lo que hace al salir del local», aseguró la redactora por su parte. La comunicadora y su cámara, incluso, sufrieron en sus carnes un violento empujón de los colegas de Froilán. Al mismo tiempo, Perea justificaba el gesto de su amigo y la actitud del Borbón: «Froilán no te ha empujado, ¿eh? No me molestes, es mi espacio vital».

Tras estas polémicas salidas, Felipe de Marichalar vuelve a instalarse en Abu Dabi para empezar su vida independiente alejado de su familia y amigos, y se desconoce si Belén tiene entre sus planes hacerle una visita. Tal y como informa ¡Hola!, el hermano de Victoria Federica tiene previsto retomar sus estudios y comenzar su futura vida laboral. Hay que tener en cuenta que esta no es la primera vez que el joven vive fuera de España, ya que también ha pasado largas temporadas en Inglaterra y Virginia.