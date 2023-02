Norma Duval, en su mejor momento con Matthias Kühn: «es el hombre de mi vida»

Norma Duval está en su mejor momento. En el último trimestre del año se casó por sorpresa con Matthias Kühn. Una boda que ambos mantuvieron en secreto hasta su exclusiva en ¡Hola!. Después de trece años juntos y con numerosas rupturas de por medio decidieron dar el paso para afianzar aún más su relación. Ahora, la exvedette ha querido revelar más detalles sobre su vida personal y ha hecho balance sobre su vida profesional y privada. Duval, en su faceta más personal, ha contado cómo vive el ser abuela a sus 66 años.

En una entrevista a la revista Semana confiesa que está muy bien con Kühn: «Me he casado después de trece años juntos, así que ya nos conocemos mucho. Lo que sí es verdad es que siento que tengo que estar más tiempo con mi marido. Ya tengo la residencia en Suiza, me la dieron al mes», cuenta en exclusiva al diario del corazón. También cuenta que su marido «es más bueno que el pan» y que «le da mucha libertad y le deja hacer todo lo que le apetece». Asegura que «los dos nos damos ese espacio, que además es muy necesario a una edad madura como la nuestra. A esta edad cada uno tiene que tener su lugar».

Norma, muy feliz, confiesa que es el hombre de su vida: «tengo tres hijos estupendos de mi primer matrimonio, luego tuve una historia muy bonita y ahora tengo un hombre maravilloso al que amo, y él me ama, y nos vamos a quedar ya así, ya toca». Aunque sus hijos no asistieron a la boda, la exvedette ha tenido algunas palabras sobre su familia: «ellos están muy mayores ya, son hombres y cada uno tiene sus vidas. Y las chicas han hecho ya 24 años. Ya me he sacrificado bastante, ahora voy a vivir yo un poquito. Y a ellos Matthias les cae muy bien y son muy respetuosos con lo que yo haga». Respecto al hecho de ser abuela a sus 66 años se ha definido como ua «abuela feliz» y que «está muy contenta».

La actriz y el millonario empresario alemán se casaron en noviembre de 2022. La ceremonia fue muy íntima en Gastaad, Suiza. Además fue por lo civil y, según ha podido saber Ultima Hora, con un testigo malorquín. El abogado y exdirector general de Tributos en el Govern de Jaume Matas, Jorge Sainz de Baranda, ha ejercido de padrino en el enlace. Aunque ha sido una ceremonia muy especial faltaban algunos de los hijos.

Norma siempre ha estado muy vinculada a Mallorca e incluso en el año 2021 fue elegida Mallorquina del Verano. La artista visitó la Isla por primera vez cuando tan solo tenía un año, tal y como explicó a este periódico: «Recuerdo que mi madre trabajaba con un médico de Capdepera y nosotros veraneábamos en la finca Can Pastilla».