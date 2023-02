Gerard Piqué y Clara Chía han reaparecido este lunes por las calles de Barcelona. La pareja paseaba cogida de la mano cuando un reportero de Europa Press se ha acercado a ellos para hacerles unas preguntas. Mientras el periodista les decía que se les veía muy felices, el exfutbolista y su chica han empezado a acelerar el paso entre risas. Fruto del nerviosismo, el comunicador ha intentado preguntar a la joven sobre su ataque de ansiedad: «Quería preguntarte cómo estás, decían que cogiste una ansiedad». En ese momento el catalán responde entre carcajadas: «¿Una ansiedad ha cogido enserio? Coger una ansiedad es complicado».

La incomodidad del reportero cada vez es más notable y Gerard le pide que tenga cuidado al caminar y que no se caiga. «Así, te reirás más de mi», asegura el reportero que intenta seguir con su trabajo. Acto seguido, el comunicador le dice a Clara si este martes celebrará su cumpleaños, a lo que el empresario contesta que no es ese día: «¿Pero qué te has tomado? No es mañana». Finalmente Piqué se despide, mientras se escucha reír a su acompañante: «Ha estado bien la verdad, me lo he pasado bien». Una aparición que demuestra que Chía ha optado por tener la misma actitud que su pareja ante de la prensa.

Gerard Piqué y Clara Chía, juntos de la mano y entre risas, responden por primera vez a preguntas de la prensa, también a las informaciones que apuntaban a un posible ataque de ansiedad de la pareja del futbolista https://t.co/RtT7xTpXJL pic.twitter.com/f4jVqm8JDp — Europa Press (@europapress) February 6, 2023

Este jueves el programa Cuatro al día desveló que Shakira contrató a un detective privado para confirmar Piqué le era infiel. El formato de Mediaset explicó que la artista viajó a Estados Unidos en el mes de marzo para grabar un programa y que en ese momento el catalán le pidió darse un tiempo: «Fue entonces cuando la colombiana aprovecha esta situación para hacerse con los servicios de un detective». El material que le habría entregado el profesional a Shakira serían unas fotografías del empresario con Clara.

Pero estas imágenes no fueron lo único que confirmaban la deslealtad, y es que la artista también se encontró un tarro de mermelada en la nevera de un sabor que no le gustaba al catalán. Tras estas evidencias, lejos de romper la relación, la cantante pidió a su chico ir a terapia de pareja, algo que el exdeportista rechazó. Dos meses después, en mayo, Piqué regresó a la vivienda familiar pero las diferencias entre ambos hicieron que finalmente decidieran poner punto y final a la relación.